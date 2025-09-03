Il business della carne vegana è in crisi profonda. Ma c’è un barlume di speranza

Qualche anno fa era nata una nuova moda alimentare: la carne vegana. Un tipo di carne che alla vista richiamava esattamente il colore e la consistenza di una vera carne, ma che in realtà era ricreata con ingredienti vegetali. Ci fu un vero e proprio boom che portò alla creazione di numerose start up nel settore, con prospettive di crescita negli anni a venire importanti e con grande entusiasmo da parte di consumatori e investitori. Uno dei mercati più floridi era quello degli Stati Uniti, ma anche in Asia e in Europa l’attenzione verso questo particolare alimento era aumentata in modo evidente.

Poi però negli Stati Uniti, passato il boom iniziale, oggi la carne vegetale non è più così popolare. Le vendite sono in calo, gli investitori hanno esaurito i fondi e le start up stanno fallendo. Gli ingredienti e il gusto di hamburger e salsicce a base vegetale hanno allontanato troppi consumatori, molti dei quali si sono detti delusi dalle aspettative create inizialmente. Ma per il settore c’è un barlume di speranza e arriva dall’Europa, dove contrariamente al mercato statunitense, la carne vegana è in crescita e continua ad attrarre sempre più attenzione da parte della grande distribuzione e delle industrie alimentari.