Buffet vende (ancora) Apple e registra il record di liquidità

Buffett torna a far parlare di sé tra gli investitori in tutto il mondo: la liquidità della sua holding Berkshire Hathaway ha raggiunto la cifra record di 276,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre, mentre il miliardario ha ridotto la sua quota in Apple di quasi il 50%.

Secondo i documenti pubblicati sabato 3 agosto, nel secondo trimestre la società ha ridotto la sua quota in Apple di oltre 50 miliardi di dollari, portandola a 84,2 miliardi di dollari.

In questo modo, stando agli analisti di Financial Times, il Berkshire avrebbe venduto circa 390 milioni di azioni Apple, ovvero circa la metà della sua quota. Tutti i numeri (e le mosse) di Buffett.

Il record del Berkshire e la mossa di Buffett con Apple

La liquidità record di 276,9 miliardi di dollari al 30 giugno si è tradotta in un aumento da 189 miliardi di dollari, in parte perché Berkshire ha venduto un’altra quota consistente della partecipazione in Apple.

L’utile operativo del secondo trimestre è aumentato del 15%, passando da 10,04 miliardi di dollari dell’anno precedente a 11,6 miliardi di dollari, ovvero circa 8.073 dollari per azione di Classe A; circa la metà di questi proveniva dalla sottoscrizione e dagli investimenti nelle attività assicurative di Berkshire.

Buffett aveva già ridotto la quota Apple del 13% nel primo trimestre, osservando che “vendere un po’ di Apple” quest’anno avrebbe giovato agli azionisti di Berkshire nel lungo periodo se la tassa sulle plusvalenze fosse stata aumentata in futuro da un governo statunitense che volesse colmare un deficit fiscale in crescita.

A maggio aveva segnalato agli azionisti che riteneva comunque Apple come una delle principali partecipazioni del conglomerato, elencandola tra i principali investimenti a lungo termine, tra cui Coca-Cola e American Express.

“A meno che non accada qualcosa di drammatico che cambi davvero la strategia di allocazione del capitale, avremo Apple come nostro più grande investimento”, aveva confessato Buffett all’assemblea annuale della società a maggio.

Buffett ha anche iniziato di recente a ridimensionare la sua seconda quota più grande, quella in Bank of America, perdendo 3,8 miliardi di dollari di azioni della banca dopo una serie di vendite di 12 giorni.

Nel complesso, il rapporto trimestrale ha mostrato che l’oracolo di Omaha ha scaricato azioni lo scorso trimestre, durante il quale l’S&P 500 è salito su nuovi record in previsione di un “atterraggio morbido” per l’economia statunitense. Proprio “quell’atterraggio morbido” è stato messo in discussione questa settimana con il rapporto sui posti di lavoro di luglio più debole del previsto negli Usa.

