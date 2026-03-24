BTP Valore, oggi il mercato offre un premio “extra” più alto del previsto

Il BTP Valore, collocato a inizio marzo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevedeva in origine un premio fedeltà pari allo 0,8% per tutti i risparmiatori che lo avessero acquistato in fase di emissione (tra il 3 e il 6 marzo) e mantenuto in portafoglio fino alla scadenza.

Oggi, però, il titolo si trova a quotare sotto la pari e questo implica, per chi lo acquista sul mercato secondario, la possibilità di ottenere a scadenza un rendimento complessivo di fatto superiore a quello inizialmente previsto, includendo anche una sorta di “extra-premio” implicito nel rimborso.

Una dinamica che può apparire controintuitiva, soprattutto considerando che il periodo di collocamento si è già concluso da tempo, e che è in larga parte legata alle recenti tensioni geopolitiche e ai movimenti dei mercati obbligazionari. Come è possibile, dunque, che oggi si crei questa possibilità? Per comprenderlo, è necessario analizzare cosa sta accadendo sul mercato secondario e quali fattori stanno influenzando il prezzo del titolo. [...]