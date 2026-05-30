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BTP Italia Sì, ecco perché potrebbe essere migliore del BTP Valore

Pietro Pisello

30 Maggio 2026 - 10:38

Nuovo BTP Italia SI: titolo di Stato indicizzato all’inflazione pensato per il retail. Ecco come funziona e perché può proteggere meglio del BTP Valore.

BTP Italia Sì, ecco perché potrebbe essere migliore del BTP Valore
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un recente comunicato stampa, ha annunciato l’emissione del nuovo BTP Italia Si. Si tratta di un titolo di Stato che appartiene alla stessa famiglia del BTP Valore e del BTP Più: strumenti pensati appositamente per i piccoli risparmiatori italiani, cioè per il mercato retail.

Ma il nuovo BTP Italia Si distingue subito per una caratteristica molto importante: non nasce soltanto per offrire una cedola periodica, ma per difendere davvero il potere d’acquisto dei risparmi nel tempo. È infatti l’unico, tra i titoli dedicati al retail, costruito con un meccanismo direttamente collegato all’inflazione.

Ed è proprio questo aspetto a renderlo particolarmente interessante in una fase economica in cui i prezzi continuano a incidere sulla vita quotidiana delle famiglie.
[...]

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