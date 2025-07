Brutte notizie per Ferrero e i fan di Nutella. I prezzi stanno per aumentare

Dopo caffè, cacao, olio di oliva è la volta delle nocciole: il maltempo colpisce i raccolti, le materie prime agricole diventano più rare e costose e grandi aziende come l’italiana Ferrero tremano.

I prezzi dell’amata crema spalmabile Nutella potrebbero presto aumentare a causa di costi all’ingrosso delle nocciole coltivate in Turchia più alti del 30% da aprile. La peggiore gelata primaverile da più di dieci anni ha colpito il Paese, che rappresenta circa il 65% della produzione mondiale di nocciole.

Anche il colosso italiano dolciario compra la preziosa materia prima turca per realizzare i golosi cioccolatini Ferrero Rocher e la inimitabile Nutella. Per questo, c’è il rischio che i rincari sulle nocciole acquistate dai produttori della Turchia si riversino sul prodotto finale e, quindi, sui consumatori.

La Nutella costerà di più? Cosa sta succedendo alle piantagioni di nocciola.

Nutella, prezzi in aumento? Cosa succede alle nocciole turche (fondamentali per Ferrero) Dopo una inattesa gelata primaverile, i raccolti di nocciole in Turchia non sono stati come si aspettavano i produttori. Di conseguenza, con minore prodotto da vendere, i prezzi sono in aumento del 30% e si prevede che continueranno a salire, secondo i dati della società di intelligence agricola Expana. L’impennata dei costi potrebbe incidere sulla produzione di Nutella, che dipende in larga misura dalle nocciole turche e potrebbe creare un problema politico per il presidente Recep Tayyip Erdogan, poiché 450.000 famiglie dipendono da questo raccolto per il loro sostentamento. “Le fluttuazioni nell’offerta e nei prezzi turchi si ripercuotono sull’intero mercato”, ha affermato l’International Nut and Dried Fruit Council, un organismo ombrello per il settore. Esistono alternative di fornitura da produttori più piccoli in Italia, Stati Uniti e Cile, “anche se non sufficienti a compensare completamente il predominio della Turchia”. La notizia potrebbe davvero essere spiacevole per il più grande acquirente al mondo di questa materia prima agricola, l’italiana Ferrero, che utilizza circa un quarto del raccolto turco per i suoi prodotti. Le nocciole costituiscono il 13% degli ingredienti della crema spalmabile e ne produce milioni di barattoli ogni anno.

Cambiamento climatico e materie prime, è allarme Gli eventi meteorologici, tra cui il gelo, possono avere un impatto sulla produzione turca, ha affermato l’azienda dolciaria in una nota, aggiungendo però di non prevedere interruzioni nelle forniture, citando fonti alternative di approvvigionamento. Il fatto, però, risuona come l’ennesimo promemoria di quanto il settore alimentare mondiale – da dolciumi come la Nutella a beni essenziali come il grano – rimanga vulnerabile ai cambiamenti climatici. I prezzi del caffè e del cacao sono saliti alle stelle, colpiti da condizioni meteorologiche imprevedibili. Le scorte di olio d’oliva sono state colpite dall’intensificarsi delle ondate di calore nell’Europa meridionale. Il Brasile, uno dei maggiori esportatori mondiali di prodotti agricoli, è stato colpito dalla peggiore siccità della sua storia lo scorso anno. “Negli ultimi anni, soprattutto a causa del cambiamento climatico, le temperature sono state elevate nei mesi invernali e gli alberi da frutto si sono svegliati presto”, secondo il presidente dell’Associazione degli Ingegneri Agrari del Paese. “Pertanto, le gelate primaverili precoci, di cui non si parlava molto negli anni precedenti, ora hanno iniziato a rappresentare un grave rischio per la frutticoltura.” Secondo Cem Senocak, presidente del Consiglio nazionale delle nocciole, alcuni agricoltori che coltivano nocciole alle altitudini più elevate hanno perso tra il 50% e il 100% del loro raccolto.