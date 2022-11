Borsa di Milano oggi 23 novembre: Ftse Min in controtendenza è in calo

Borsa di Milano oggi 23 novembre: il Ftse Mib inizia la seduta in flessione e perde quota rispetto alla chiusura di ieri.

Il listino milanese è il peggiore in Europa nei primi minuti di scambi. Lo spread Btp-Bund sale a 195 punti e il titolo di Stato decennale rende il 3,9%.

Ieri il Governo ha presentato la Legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni ha parlato di una manovra coraggiosa, che sostiene il ceto medio. Il valore complessivo è di circa 35 miliardi di euro, con il nucleo da 21 miliardi dedicato al caro-bollette.

Intanto, si complica la questione gas, con i prezzi oggi in salita nel benchmark olandese a 132 euro per megawattora, in risposta a una proposta di price cap europea che si preannuncia deludente e a nuove minacce di Gazprom di chiudere l’unica via di passaggio del gas russo verso l’Europa ancora attiva.

Sul Ftse Mib nei primi minuti di negoziazioni spiccano il tonfo di A2a a -5% dopo la presentazione del piano industriale e le pesanti perdite di bancari. Positivi gli scambi per Eni, Saipem, Recordati, Prysmian.

In Europa, il Dax tedesco è di poco sopra la parità, a +0,01% e il Cac francese a +0,06%. Il FTSE 100 londinese segna un +0,37%.

Asia in cauto rialzo, futures Usa in ribasso

In Asia, la seduta si è chiusa all’insegna di una ripresa, con il solo indice Shenzhen a flettere dello 0,27%.

C’è prudenza dopo che la Cina è ripiombata nell’incubo Covid e potrebbe riattivare pesanti lockdown in centri produttivi e di esportazione.

Intanto, i futures sulle azioni Usa scambiano in calo. Gli investitori attendono i verbali della riunione della Federal Reserve per avere indizi sul ritmo dei futuri aumenti dei tassi di interesse.

A Wall Street nella notte, il Dow Jones Industrial Average è salito di quasi 400 punti, o circa l′1,2%. L’S&P 500 ha guadagnato l′1,36%, chiudendo sopra quota 4.000 per la prima volta da settembre. Nel frattempo, il Nasdaq Composite è balzato dell′1,36%.

Gli investitori hanno cercato di andare oltre i timori di ulteriori blocchi in Cina dopo che il Paese ha riportato i suoi primi decessi per Covid da maggio. Invece, i trader si sono concentrati su alcuni forti rapporti sugli utili e hanno scommesso che un allentamento della politica monetaria da parte della Fed in futuro può essere plausibile.