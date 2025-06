Borghi e Bagnai rispondono a Tremonti. Perché dire no agli eurobond

Ma anche no, o meglio: “No, grazie”. Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi commenta l’opzione del lancio degli eurobond, materia spinosa che divide l’Europa da anni.

A pensarla allo stesso modo il deputato e responsabile del dipartimento Economia della Lega Alberto Bagnai, che sottolinea come “la Lega sarà sempre contraria a proposte di debito comune”.

Rispondono praticamente così i due esponenti della Lega Borghi e Bagnai alla proposta dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti che, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera e pubblicata oggi, ha affermato che proprio questo è il momento di varare gli eurobond, “altrimenti si lede l’idea stessa di Europa”.

Tremonti dice sì agli eurobond, “la novità è la guerra”. Per non ledere “l’idea stessa di Europa”

Il motivo per cui l’adozione degli eurobond sarebbe necessaria sarebbe secondo Tremonti sotto gli occhi di tutti: finanziare quelle spese per la difesa pari al 5% del PIL su cui la NATO ha appena raggiunto un accordo.

“La novità è la guerra in Ucraina. La guerra in Europa. E così torna in scena anche Maastricht. Il Trattato intitolato di ‘stabilità e crescita’ che per decenni è stato letto ‘stabilità senza crescita’. Ora lo scenario è diverso: occorre combinare una maggior spesa con una diversa forma di stabilità, o serietà, di bilancio. Non più solo economica. Il sistema di Bruxelles si basa sui conti aritmetici basati sui dati Eurostat. Il sistema dell’Aia si basa sul controllo delle grandi voci, con un’analisi non millimetrica ma basata sui capability target, la verifica della possibilità concreta di mantenere gli impegni. Ogni anno si dovrà verificare quanto serve, che gli investimenti siano effettivi ed efficaci sul piano industrial-militare”.

Questo, ha spiegato Tremonti, in una situazione in cui “dagli anni 50, quando ha preso forma la NATO, tutto è cambiato: la Germania allora non poteva armarsi, la difesa era tutta americana ”.

Ma “ora si apre la grande questione sugli armamenti in Europa e per tutti gli Stati europei”.

Tremonti ha ricordato che la questione degli eurobond che - vale la pena di sottolineare, sono stati continuamente promossi in particolare dall’ex presidente della BCE ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi e dal governatore di Bankitalia Fabio Panetta - risale al 2003, anno in cui la questione venne posta “nel semestre di presidenza italiano, con la proposta di eurobond per le infrastrutture e la difesa europei”.

In realtà, quello del debito comune è un discorso che affonda le sue radici ancora più indietro nel passato, per la precisione, ha ricordato l’ex ministro, nel 1971, quando “Jean Monnet” - (che l’UE stessa ricorda nel suo sito di essere politico e consulente economico francese, sempre stato un fervente sostenitore dell’integrazione europea - aveva posto “il collegamento tra moneta e difesa”, nel senso che “non puoi avere l’una senza l’altra”.

Eurobond dunque come soluzione in quanto con questo strumento finanziario “ riesci a fare la spesa militare davvero ed eviti le divisioni ”. Una necessità, per Tremonti, che coincide con la stessa idea dell’Europa.

Di conseguenza, è l’avvertimento dell’ex ministro dell’Economia e delle Finanze dei governi Berlusconi in diverse occasioni - dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2004, dal 2005 al 2006, e dal 2008 al 2011 - “se l’UE non si sviluppa di fronte a una questione del genere, allora è un problema: ledi l’idea stessa di Europa ”.

Insomma, secondo Tremonti “ gli eurobond sul piano politico realizzano davvero l’idea dell’Europa ”.

Ma Borghi e Bagnai non ci stanno affatto e spiegano in modo chiaro le ragioni del loro no.