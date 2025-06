Boom di fatturato per la società dell’ex compagna di Silvio Berlusconi. “Ho imparato da lui”

Nota al grande pubblico per la sua relazione con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale punta sempre più ad affermarsi come protagonista del settore immobiliare del lusso italiano. La sua società, Futura Luxury Home, ha infatti visto triplicare in un solo anno il fatturato, che è passato da 79.368 euro a 228.136 euro, mentre l’utile netto è salito da 28.035 euro a 79.780 euro, segnando un vero boom.

La sua strategia si basa su una visione imprenditoriale chiara: reinvestire gli utili nella società e puntare su immobili di pregio, con un occhio attento alle tendenze del turismo di lusso e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano.

La stessa Pascale attribuisce parte del suo successo agli insegnamenti ricevuti dall’ex premier, sottolineando come l’esperienza al suo fianco le abbia permesso di acquisire competenze decisive per muoversi con sicurezza nel mercato immobiliare.

Il caso più recente è l’acquisto di un prestigioso loft a Roma, in piazza Borghese, per un valore di 1,7 milioni di euro.

La strategia di Francesca Pascale e il successo nell'immobiliare di lusso Inizialmente focalizzata sulla gestione di due appartamenti di lusso a Firenze, la Futura Luxury Home ha deciso di rafforzare la propria posizione acquisendo direttamente un immobile di grande valore nel cuore di Roma. L'operazione, conclusa ad aprile 2024, ha visto la Pascale investire personalmente la cifra necessaria, dimostrando fiducia nel potenziale della sua azienda e adottando una strategia di patrimonializzazione tipica dei grandi imprenditori. La scelta di puntare su Roma non è casuale. Il mercato degli affitti di lusso nella capitale è in forte crescita, trainato dal ritorno del turismo internazionale e dalla domanda di esperienze sempre più esclusive: il loft di piazza Borghese, destinato a diventare un bed and breakfast di alta gamma, rappresenta quindi una mossa strategica per intercettare questa domanda e posizionare Futura Luxury Home come player di riferimento nel settore. L'acquisto è stato reso possibile anche grazie al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di Alessandro Giuli, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, che ha permesso a Pascale di chiudere l'affare senza ostacoli burocratici. Oltre a Roma, l'imprenditrice continua a investire in Toscana, dove possiede una villa a Trequanda e diversi appartamenti di pregio a Firenze, tra cui il celebre Villino Sensi.