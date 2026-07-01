L’intelligenza artificiale sta cambiando visibilmente e sensibilmente il mercato del lavoro italiano e globale: negli ultimi anni sono aumentare le posizioni per esperti AI, analisti, matematici e sviluppatori. Le aziende cercano professionisti specializzati nell’utilizzo e nell’implementazioni di sistemi intelligenti all’interno dei processi produttivi: non basta conoscere l’AI e saperla usare, bisogna anche riuscire a governarla e gestirla all’interno di un’impresa.

Solo nel 2025 si è registrato un aumento del 69% delle offerte di lavoro legate all’intelligenza artificiale, che sono cresciute a ritmo più che doppio rispetto all’anno precedente. Ma quali sono le competenze più richieste e quale stipendio viene offerto a un esperto di intelligenza artificiale?

Boom di offerte per esperti AI: oltre 1 miliardo di annunci nel 2025

L’analisi di PricewaterhouseCoopers (Pwc), condotta tramite la piattaforma Lightcast, ha evidenziato un notevole aumento delle offerte di lavoro legate a profili specializzati ed esperti di AI nell’ambito aziendale. Solo nel 2025, sui principali portali di ricerca di lavoro, sono state pubblicate oltre 1 milione di offerte legate all’intelligenza artificiale in 27 Paesi diversi.

L’AI mette a rischio alcuni posti di lavoro e alcune mansioni ripetitive, ma offre anche un nuovo mercato e nuove professioni digitali in cui crescere e specializzarsi mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze per le aziende. I datori di lavoro cercano professionisti in grado di svolgere numerose mansioni e che sappiano delegare le azioni più ripetitive all’AI, in modo da concentrarsi su mansioni più specifiche che richiedono precisione e azione umana.

La crescita esponenziale dei ruoli legati all’AI ha seguito un ritmo di otto volte superiore rispetto al mercato del lavoro in generale, cresciuto a sua volta di nove punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Le competenze più richieste dalle aziende

I settori maggiormente interessati da questa crescita di offerte di lavoro legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale includono i comparti «tecnologia, media e telecomunicazioni», che registrano l’11% in più rispetto al 2024. A seguire l’intelligenza artificiale influenza i servizi professionali (6%) e i servizi finanziari (5%). Meno netto è l’impatto dell’IA sulla ricerca di professionisti nella sanità.

I ruoli più richiesti dalle aziende riguardano soprattutto professionisti digitali con competenze legate all’information technology (IT), all’informatica ma anche al marketing e alla comunicazione. L’utilizzo efficiente degli strumenti di AI è cruciale anche per ruoli di ricerca scientifica e della creatività, dal design alla produzione di contenuti.

Un dato che stupisce riguarda l’esperienza dei profili cercati: le aziende non si concentrano solo su professionisti con decenni di lavoro alle spalle, ma guardano anche a figure junior o entry level che sappiano utilizzare l’AI meglio dei colleghi più “esperti”. Il fenomeno è cresciuto del 35% rispetto al 2019, mentre gli altri ruoli hanno avuto una flessione di dieci punti percentuali in sei anni.

I profili più richiesti dalle aziende

Grazie alla ricerca di Pwc, si può stilare anche una piccola classifica dei profili più richiesti dalle aziende alla ricerca di esperti AI:

gli analisti di sistemi , in grado di condurre attività di ricerca, analizzare e valutare rischi;

, in grado di condurre attività di ricerca, analizzare e valutare rischi; i matematici che forniscono consulenza a settori quali l’ingegneria, l’economia e le scienze sociali;

che forniscono consulenza a settori quali l’ingegneria, l’economia e le scienze sociali; gli sviluppatori di software , in grado di compiere attività di ricerca, analisi e valutazione dei requisiti relativi ad applicazioni e sistemi operativi esistenti o di nuova concezione;

, in grado di compiere attività di ricerca, analisi e valutazione dei requisiti relativi ad applicazioni e sistemi operativi esistenti o di nuova concezione; gli sviluppatori web e multimedia che integrano competenze progettuali e conoscenze tecniche per svolgere ricerca, analisi e modifica di siti web.

Anche in Italia si registra un aumento delle posizioni legate all’AI: sono state circa 24mila le posizioni aperte nelle aziende nazionali nell’ultimo anno.

Quanto guadagna un esperto AI: lo stipendio

Oltre ai profili più richiesti è interessante guardare anche gli stipendi associati agli esperti AI, i cui ruoli e annunci di lavoro sono in aumento. La retribuzione varia in funzione del profilo, dell’esperienza e del ruolo.

In Italia lo stipendio medio di un esperto in intelligenza artificiale parte da un minimo di circa 32.000 euro lordi all’anno per le figure junior fino a superare gli 85.000 - 100.000 euro lordi annui per i profili senior e i direttori strategici. La forte crescita della domanda di professionisti AI ha reso questo settore uno dei più remunerativi dell’intero comparto tecnologico italiano.