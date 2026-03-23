Bonus ZES UNICA, dal 31 marzo al via la prenotazione dei contributi per gli investimenti effettuati e che si intendono effettuare nel 2026.

Il Bonus ZES (Zona Economica Speciale) è disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge 124 del 2023. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il bonus ZES anche per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si tratta di un credito di imposta per investimento per acquisto o leasing (locazione finanziaria) di beni strumentali destinati ad aziende costituite o ancora da costituire.

Il credito di imposta è commisurato alla dimensione dell’azienda e alla localizzazione della stessa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24.

Ecco la procedura corretta per prenotare le risorse del Bonus ZES 2026.

Al via la comunicazione per la prenotazione degli incentivi ZES UNICA

La Legge di Bilancio 2026 nel confermare il bonus ZES UNICA anche per il 2026 ha fissato il termine per la prenotazione degli incentivi dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026. La prenotazione riguarda gli investimenti già effettuati dal 1° gennaio 2026 e quelli che si intendono effettuare entro il 31 dicembre 2026.

Successivamente sarà necessario presentare la comunicazione integrativa che contiene indicazioni delle spese effettivamente sostenute. La comunicazione integrativa deve essere presentata a pena di decadenza dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027.

Gli investimenti comunicati nella “integrativa” non possono eccedere quelli prenotati.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES UNICA, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Importi bonus ZES UNICA

Il bonus ZES UNICA può essere richiesto per progetti di investimento di valore non inferiore a 200.000 euro, mentre il limite massimo dipende dalla dimensione aziendale (fino al massimo di 100 milioni di euro). Un pratico schema aiuta a comprendere il funzionamento.

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese Campania 60% per investimenti fino a 50 milioni di euro; 40% per investimenti superiori a 50 milioni di euro 50%; ridotti al 40% investimenti oltre 50 milioni di euro 40% Puglia 60% inv. fino a 50 milioni di euro; 40% oltre 50 milioni 50%; 40% investimenti oltre 50 milioni di euro 40% Basilicata 50%; 30% inv. oltre 50 milioni di euro 40%; 30% investimenti oltre 50 milioni di euro 30% Calabria 60%;40% per investimenti superiori a 50 milioni di euro 50%; 40% investimenti oltre 50 milioni di euro 40% Sicilia 60%; 40% investimenti oltre 50 milioni di euro 50%; 40% investimenti oltre 50 milioni di euro 40% Sardegna 50%; 30% investimenti oltre 50 milioni di euro 40%; 30% investimenti oltre 50 milioni di euro 30% Abruzzo 35%; 15% investimenti oltre 50 milioni di euro 25%;15% Investimenti oltre 50 milioni di euro 15% Molise 50%; 30% investimenti oltre 50 milioni di euro 40%; 30% Investimenti oltre 50 milioni di euro 30% Puglia territori zona “fondo transizione giusta” 70%;50% investimenti oltre 50 milioni di euro 60%; 50% investimenti oltre 50 milioni di euro 50% Sardegna territori zona “fondo transizione giusta” 60%; 40% per investimenti oltre 50 milioni di euro 50%; 40% investimenti oltre 50 milioni di euro 40% Abruzzo 35%; 15% oltre 50 milioni di euro 25%;15% oltre 50 milioni di euro 15% Marche 35%; 15% investimenti oltre 50 milioni di euro 25%; 15% investimenti oltre 50 milioni di euro 15% Umbria 35%; 15% investimenti oltre 50 milioni di euro 25%; 15% investimenti oltre 50 milioni di euro 15%

Come prenotare il bonus ZES UNICA

La comunicazione delle spese sostenute e che si intendono sostenere nel 2026 deve essere effettuata attraverso il software “ZES UNICA”.

Il credito di imposta potrà essere fruito a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello F24 telematico.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.