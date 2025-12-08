Bonus per studenti 2025 e 2026, quali sono e cosa spetta (tutti gli importi)

Per il 2025 e il 2026 sono stati confermati molti dei bonus studenti già in vigore. Vediamo quali sono i benefici su cui possono contare le famiglie con figli che studiano per risparmiare sulle spese di scuola, trasporto, svago e università grazie ai numerosi incentivi su cui si può contare.

A partire dalla riconferma delle agevolazioni per i neo diciottenni fino ad arrivare agli sconti di imposta per le spese di istruzione, cerchiamo di capire cosa spetta agli studenti per non perdere nessuna delle agevolazioni.

Con lo scopo di dare un sostegno concreto per il percorso di studi dei giovani alle famiglie, infatti, sono previsti alcuni bonus vincolati all’Isee e destinati solo a famiglie che rientrano in determinate fasce di reddito, ma anche altri benefici che richiedono requisiti diversi.

Ecco una panoramica aggiornata di quelli che sono i bonus per minorenni e maggiorenni che frequentano ancora la scuola, con tutte le istruzioni su requisiti e quanto spetta per il 2025 e per il 2026.

Detrazioni spese di istruzione

Uno dei benefici più importanti riconosciuti per gli studenti è rappresentato dalle detrazioni per le spese sostenute per l’istruzione. L’agevolazione riguarda tutti coloro che presentano la dichiarazione dei redditi e che hanno figli studenti.

La detrazione spetta su un importo massimo di 1.000 euro dal quale è possibile recuperare il 19% (ovvero uno sconto dall’Irpef massimo di 190 euro l’anno per ogni figlio). Da considerare che il nuovo importo limite di 1.000 euro è riferito alle spese sostenute nel 2025, per quelle sostenute nel 2024 che dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi di quest’anno, invece, rimane il tetto massimo a 800 euro. La detrazione rimane invariata anche nel 2026.

Tra le spese che è possibile portare in detrazione quelle di iscrizione e frequenza alla scuola, spese per la mensa, per il trasporto scolastico e per eventuali uscite didattiche, oltre alla frequentazione di corsi di lingua o teatro (per esempio).

Una novità per il 2026 potrebbe arrivare dalla Legge di Bilancio, sono stati presentati degli emendamenti che propongono di offrire alla famiglia uno sconto di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Un emendamento chiede di inserire tale spese tra le spese d’istruzione detraibili, un altro, invece, intende rendere deducibile l’onere sostenuto per l’acquisto dei libri scolastici. Se la novità dovesse entrare in vigore, in ogni caso, partirebbe dalle spese sostenute nel 2026 e diverrebbe operativa solo nella dichiarazione dei redditi 2027.

Bonus per famiglie con studenti

Una novità della Legge di Bilancio 2025 è rappresentata dal bonus che può arrivare fino a 500 euro destinato alle famiglie con figli da 6 a 14 anni (sicuramente studenti, visto che in Italia l’obbligo scolastico si assolve compiuti i 16 anni).

Il contributo serve per supportare le famiglie nelle spese legate alle attività ludiche e sportive in orari extrascolastici. I beneficiari di questo bonus sono individuati tramite Isee (fino a 15.000 euro)

Bonus 18 anni 2025

Conclusa l’esperienza del Bonus cultura nel 2023, dal 2024 per i diciottenni ha preso il via la nuova misura: la Carta cultura giovani, di fatto molto simile al bonus 18 anni in quanto consiste sempre in uno stanziamento di 500 euro in favore di coloro che hanno compiuto i 18 anni l’anno prima. Nel 2025 la misura sarà riservata ai nati nel 2006. Nel 2026 sarà riservata a coloro che sono nati nel 2007.

La Carta cultura giovani spetterà solamente ai neo diciottenni che appartengono a un nucleo familiare con Isee non superiore a 35 mila euro. Il bonus può essere utilizzato per un elenco di beni e servizi circoscritto all’ambito culturale.

Bonus merito per l’anno scolastico 2025

Sempre a partire dal 2024 è entrato in vigore un nuovo bonus in favore degli studenti più meritevoli, l’importo, anche in questo caso, è di 500 euro da spendere per beni e servizi con cui arricchire il proprio bagaglio culturale. Ad averne diritto, indipendentemente dall’Isee familiare, sono coloro che si diplomano con il massimo dei voti (non necessariamente con la lode).

Quindi, per l’assegnazione della cosiddetta Carta del merito, nel 2025 si terrà conto del risultato raggiunto al termine dell’anno scolastico 2024/2025 e quest’anno, di fatto, potranno accedervi coloro che si sono diplomati con il voto di 100 nel 2024. Nel 2026, invece, ne avranno diritto coloro che si sono diplomati con il 100 nel 2025.

Detrazioni spese di trasporto

Altra agevolazione che potrebbe spettare per i figli studenti è quella relativa alle spese di trasporto pubblico. Soprattutto per gli studenti delle scuole superiori, infatti, non è raro frequentare un istituto che è abbastanza lontano da casa da richiedere il trasporto pubblico per raggiungerlo.

Chi ha figli studenti a carico (lo stesso beneficio è riconosciuto anche a tutti coloro che utilizzano il trasporto pubblico al di fuori dell’ambito scolastico) per i quali paga un abbonamento di trasporto pubblico è possibile fruire della detrazione al 19% su una spesa massima annua di 250 euro. La misura, prevista nel 2025, resta invariata anche per il 2026.

Assegno unico

Mettiamo da parte i bonus in arrivo per concentrarci su quelli che già ci sono. Il più conosciuto è sicuramente l’Assegno unico per figli a carico che spetta anche al compimento dei 18 anni (ma entro i 21 anni) per coloro che frequentano un corso di studi.

Nel dettaglio, l’Assegno unico ha un importo che nel 2025 può raggiungere i 201 euro mensili nel caso dei minorenni e i 99 euro per i maggiorenni (che lo possono riscuotere anche direttamente), a patto di avere un Isee che non supera i 17.227,33 euro. Ma spetta anche a chi ha un Isee più alto, con l’importo che si abbassa arrivando fino a 57 euro per i minorenni e a 28,5 euro per i maggiorenni nel caso di Isee pari o superiore a 45.939,56 euro.

Nel 2026 l’importo dell’assegno e i limiti Isee per l’importo, saranno aggiornati all’inflazione.

Borse di studio

Nel nostro ordinamento ci sono anche molti bonus che premiano gli studenti più meritevoli. Ad esempio, ogni anno l’Inps pubblica il bando per studenti di medie e superiori, ma solo ai figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione, come pure tanti altri enti locali (Regioni e Comuni) fanno. Lo stesso vale per le casse professionali, che tendono a premiare i figli dei propri iscritti che si contraddistinguono per i risultati raggiunti nel corso dell’anno.

Borse di studio, in tal caso regionali, sono previste anche in favore degli studenti iscritti all’Università, con la possibilità di abbattere le tasse oltre a ricevere un vero e proprio contributo.

Bonus trasporti

Venuto meno a livello nazionale, il bonus trasporti ancora esiste in diverse Regioni per alcune categorie di cittadini. Anche gli studenti rientrano in questi bonus.

In diversi casi le Regioni riconoscono agli studenti gli spostamenti sui trasporti pubblici gratis. È il caso di Bologna dove gli studenti hanno l’abbonamento gratuito fino a 19 anni e gli studenti universitari possono contare su un importante sconto sul costo dell’abbonamento. In Lombardia i trasporti gratis sono previsti fino a 14 anni.

Bonus studenti che prevedono corposi sconti sul costo dell’abbonamento, sono previsti anche nel Lazio, in Friuli Venezia Giulia e in Campania. Il consiglio, in questo caso, è quello di visitare il sito istituzionale della propria Regione o del proprio Comune (Roma, per esempio, riconosce i trasporti gratuiti per gli studenti da 11 a 18 anni) per vedere quali sono i bonus trasporti riconosciuti agli studenti.

Bonus libri di testo

Anche se non si tratta di un bonus a livello nazionale, molte Regioni prevedono un bonus destinato alle famiglie con figli studenti per l’acquisto dei libri di testo per la scuola. Il contributo potrebbe variare da Regione a Regione, sia come importo che come requisiti di accesso (basati sempre sull’Isee).

Per l’anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato fondi alle Regioni per garantire la fornitura dei libri di testo gratuita per gli studenti che adempiono l’obbligo scolastico in difficoltà economica. Per richiedere il bonus libri è necessario avere un Isee entro i 15.483,71 euro.

Indennità di frequenza

Per i minori con disabilità spetta la cosiddetta indennità di frequenza, una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale. Ad averne diritto coloro che hanno difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età, come pure i minori ipoacusici: l’importo aggiornato al 2024 è di 333,33 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo pari a 5.725,25 euro.

Si ricorda poi che per chi ha disabilità spettano anche delle maggiorazioni con l’Assegno unico, che ad esempio fino ai 21 anni spetta per un importo di massimo 189,20 euro con l’aggiunta di una maggiorazione che indipendentemente dall’Isee è pari a 113,50 euro in caso di non autosufficienza, 102,70 euro per le disabilità gravi e 91,90 euro per le disabilità di media gravità.