Bonus pellet, tutti gli aiuti per ridurre i costi record della stufa: come fare domanda

Con il caro-bollette era lecito pensare che affidarsi a pellet e legna da ardere per riscaldare le proprie case fosse una scelta saggia. Ma i prezzi continuano ad essere altissimi, mentre i prodotti sono sempre più difficili da trovare sul commercio. Con l’inverno che si avvicina e, nonostante le temperature medie ancora alte, qualche regione italiana dove già fa freddo, le difficoltà rischiano di diventare insostenibili.

Per questo può essere utile usufruire almeno di uno degli sconti esistenti per acquistare e mettere dentro casa una stufa a legna o a pellet. Non c’è un vero e proprio bonus ad hoc, ma si può sfruttare l’ecobonus ordinario, il bonus ristrutturazione, l’incentivo Gse o il Superbonus 110%.

In tutti i casi, tuttavia, bisogna seguire determinati standard e realizzare altri interventi dentro la propria abitazione, anche molto importanti. Vediamo nel dettaglio quanto costa il pellet e come ridurre il costo della stufa.

Pellet, il boom dei prezzi nell’ultimo

Oggi un sacco da 15 kg di pellet costa in media circa 12 euro. L’aumento rispetto a un anno fa è di circa il 140%. Negli ultimi mesi, però, ci sono stati picchi anche di 25 euro per sacco. Nel 2021 la stessa quantità arrivava al massimo a 10 euro, attestandosi di solito sui 5. Questo significa che oggi ogni famiglia che usa la stufa a pellet deve investire il doppio dei soldi per riscaldare la propria casa: un vero e proprio salasso, sicuramente inferiore a quella del gas per il mercato tutelato, ma comunque ingente.

In sostanza la produzione non riesce a sostenere il ritmo della domanda. I canali di approvvigionamento tradizionali sono così in crisi e per l’inverno si rischia davvero di rimanere senza questa materia prima. A causare la maggior parte dei problemi è poi il blocco delle esportazioni da Regno Unito e Paesi dell’Est, quelli che producono di più. Tra questi ci sono diversi vicini dell’Italia, che vista l’emergenza hanno dirottato legna e pellet verso i consumi interni.

L’approvvigionamento italiano dipende per lo più dalle importazioni, che sono nettamente superiori alla produzione nazionale, incapace di compensare la carenza del momento. Ci sono infine lo stop al legname proveniente da Russia e Bielorussia e l’effetto delle sanzioni economiche a Mosca, che hanno fatto diminuire la materia prima necessaria alla produzione di pellet (cioè scarti e residui come la segatura).

Pellet introvabile, aumentano i furti

Mentre aumentano i prezzi e diminuisce l’offerta, si registrano anche diversi furti, soprattutto in Trentino Alto Adige. A Terragnolo, i carabinieri hanno denunciato due uomini, sono accusati di aver rubato 30 quintali di legna da ardere. A Borgo Valsugana, invece, sono state trovate 2 tonnellate di pellet, rubate a un noto negozio di agraria.

Il bonus ristrutturazione

Per avere uno sconto sull’acquisto della stufa a pellet si può usare innanzitutto il bonus ristrutturazione. Installare questo tipo di stufa, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, rientra infatti tra gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Ma potrebbe essere necessario fare altri lavori, ad esempio all’impianto idraulico o per rifare i tramezzi.

Lo sconto consiste in una detrazione Irpef del 50%. Per acquisto e posa della stufa a pellet la spesa massima detraibile è di 96mila euro. Vale per le case indipendenti e per i condomini (dove il tetto di spesa vale per ogni casa). L’incentivo lo si ha in dichiarazione dei redditi in 10 quote in 10 anni, oppure con sconto immediato in fattura o cessione del credito.

L’ecobonus ordinario

C’è poi l’ecobonus ordinario, con uno sconto Irpef che di solito è al 65%, ma in realtà oscilla tra il 50% e l’85% a seconda dei casi. Al 50% vale per acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Il limite di per la stufa a pellet è di 30mila euro.

Per i condomini invece si arriva fino al 75%, con spesa massima di 40mila euro per ogni unità immobiliare. Se poi si fanno lavori antisismici si può arrivare a uno sconto dell’85%, con spesa massima di 136mila euro per ogni casa dentro il condominio.

Anche qui le tre modalità di erogazione: sconto in fattura, cessione del credito o 10 quote di sconto in 10 anni in dichiarazione dei redditi.

L’incentivo del Gse

C’è poi l’incentivo del Gestore dei Servizi Energetici. In questo caso si può fare direttamente domanda direttamente al Gse una volta finiti i lavori. Lo sconto è pari al 65% e vale solo per la sostituzione della stufa a pellet, non per la nuova installazione. Se la richiesta viene accettata e la somma è fino a 5mila euro, si riceve la cifra entro 2 mesi con bonifico. Altrimenti, se l’importo è superiore, si ricevono i soldi in rate annuali entro 5 anni.

Il Superbonus 110%

Infine sul Superbonus 110%, se si riesce a trovare un’impresa che accetta di avviare i lavori (viste le difficoltà delle banche e l’enorme mole di lavori prenotati per i prossimi anni). Con il bonus si ottiene un’agevolazione anche per l’acquisto di impianti a biomassa, tra cui la stufa a pellet. Rientra infatti tra gli interventi trainanti (cioè i principali), ma serve sostituire un precedente impianto di climatizzazione invernale. Bisogna infatti migliorare le prestazioni energetiche di almeno 2 classi rispetto a prima.

I massimali di spesa sono: 30mila euro, per gli immobili unifamiliari (con il Superbonus che scade a fine anno, quindi portando in detrazione le spese per gli ultimi mesi dell’anno); 20mila euro per ogni casa nei condomini fino a 8 unità immobiliari; 15mila euro per ogni casa nei condomini con oltre 8 unità immobiliari. Le modalità di erogazione sono le stesse del bonus ristrutturazioni e dell’ecobonus: detrazione in dichiarazione dei redditi (5 quote in 5 anni, 4 per le spese sostenute entro la fine dell’anno), sconto in fattura e cessione del credito.