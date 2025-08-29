Bonus casa dal 50% al 75%, i contributi sono erogati prima di ristrutturare. Ecco dove

Per accedere ai bandi non è previsto un limite Isee, ma per chi ha un Isee sotto i 25 mila il punteggio è più alto e si rientra anche nel caso si voglia ristrutturare case in montagna o in aree periferiche o di ristrutturare per poi affittare e nel bando che eroga il contributo prima dell’inizio dei lavori.

A differenza dei bonus nazionali, il contributo Regionale, essendo limitato a uno specifico territorio, non dovrebbe portare all’aumento dei materiali e della realizzazione.

Il contributo è concesso solo per gli immobili che ricadono nelle categorie catastali da A1 ad A7 o nella A11 ed è concedibile per la realizzazione di un massimo di tre unità immobiliari . Il contributo massimo concedibile per l’intervento è il 50% delle spese ammissibili per unità immobiliare fino a un massimo di 60 mila euro .

Le domande possono essere presentate dallo scorso 1° agosto e non è previsto un termine di chiusura , ma le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2027 saranno archiviate.

Il secondo bando prevede la concessione di contributi a persone fisiche per realizzare interventi di efficientamento energetico. In questo caso il contributo è per lavori realizzati su immobili nelle categorie da A1 as A11 e da C1 a C3 situati nel territorio regionale con domanda da presentare a lavori conclusi e pagati a partire dal 1° gennaio 2025 .

Terzo bando

Il terzo bando è senza dubbio il più interessante visto che permette di ottenere il contributo prima dell’inizio dei lavori. La concessione, in questo caso, è legata a un requisito reddituale e possono essere ammessi al beneficio solo coloro che hanno un Isee non superiore a 25.000 euro e un reale diritto di proprietà (anche usufrutto, uso e abitazione) sull’immobile.

Il contributo copre fino al 75% della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della prestazione energetica (serramenti, involucro edilizio, copertura, impianto solare fotovoltaico, impianto solare termico) o alla diffusione dell’autoconsumo di energia elettrica (impianto di accumulo).

Sono ammessi a finanziamento gli interventi seguenti:

serramenti ;

isolamento esterno o interno dell’involucro edilizio;

isolamento esterno o interno della copertura;

impianto solare fotovoltaico con potenza inferiore a 800 w;

impianto solare fotovoltaico con potenza pari o maggiore a 800 w e fino a 20 Kwp;

impianto di accumulo;

impianto solare termico.

In questo caso il contributo è per lavori realizzati su immobili nelle categorie da A1 as A11 e da C1 a C3 situati nel territorio regionale.