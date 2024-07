Bonus assunzioni al Sud, arriva la nuova proroga

Bonus assunzioni al Sud, arriva la proroga al 31 dicembre 2024 per la decontribuzione, ecco per chi.

Il decreto legge 104 del 2020 prevede la decontribuzione Sud, una misura che mira ad agevolare le assunzioni presso le imprese del Sud, a sorpresa il Ministro per gli Affari UE e il PNRR, Fitto, ha annunciato una proroga al 31 dicembre 2024.

Ecco le novità e i limiti della nuova proroga.

Bonus assunzioni al Sud, arriva l’ultima proroga

Annunciata la proroga della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, ma attenzione, la misura prorogata potrà essere utilizzata solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024.

Bonus assunzioni al Sud prevede lo sgravio dei contributi previdenziali per le imprese con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Non sono previsti sgravi per i contributi INAIL.

L’ultima proroga della misura prevede una riduzione dei contributi con una scala decrescente fino al 2029:

30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Deve però essere precisato che, sebbene in linea generale la misura sia stata prevista fino al 31 dicembre 2029, c’è bisogno di proroghe temporanee da adottare di volta in volta.

Il 22 novembre 2023 è arrivata la notizia, diffusa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la Commissione europea ha deciso di prorogare la misura decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024.

L’Italia in ambito UE ha chiesto maggiori fondi per la misura, ottenendo un aumento di bilancio di 2,9 milioni di euro e la proroga del periodo di riduzione dei contributi fino al 31 dicembre 2024.

Bonus assunzioni al Sud e Superbonus 120%: differenze

Ricordiamo che per le imprese sono previste ulteriori agevolazioni se assumono, ad esempio c’è il superbonus 120% che può arrivare al 130% in alcuni casi.

Ricordiamo che Decontribuzione Sud si ottiene sotto forma di esonero parziale dal versamento dei contributi nelle misure prima viste, mentre il Superbonus opera come superdeduzione fiscale dei contributi versati. Deduzione che prevede una maggiorazione del 20% o del 30% rispetto alla spesa sostenuta.