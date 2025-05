Bonus agricoltura 2025, prorogati i termini della domanda

Prorogati i termini per la domanda per accedere ai bonus agricoltura previsti dalla PAC, Politica Agricola Comune 2023-2027.

Il Piano PAC 2023-2027 prevede diverse tipologie di aiuti articolati in 5 eco-schemi. Gli aiuti sono calibrati in base alla tipologia di coltivazione e di allevamento. Sono, inoltre previsti i Titoli Base.

La Politica Agricola Comune 2023-2027 pone traguardi ambiziosi, tra questi la tutela ambientale attraverso la promozione di pratiche volte a salvaguardare la biodiversità, ridurre l’uso di pesticidi, ridurre il consumo di acqua, ridurre l’uso di antibiotici nell’allevamento. Al fine di raggiungere tali obiettivi, solo rispettando le condizioni della PAC è possibile accedere ai bonus agricoltura.

Ecco tutti i termini da rispettare per ricevere i bonus agricoltura 2025 previsti dalla PAC 2023-2027.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda per ricevere i Bonus agricoltura 2025? Deve essere preliminarmente ricordato che l'importo complessivo che si può ricevere con i bonus agricoltura 2025, rispettando le condizionalità, può essere elevato. A questi si aggiungono ulteriori aiuti che, nel rispetto delle finalità della PAC 2023-2027, possono essere riconosciuti a livello statale, regionale o locale. Ad esempio, hanno provveduto in tal senso molte regioni, come la Lombardia e la Toscana. I termini temporali per richiedere il bonus agricoltura PAC sono scanditi dalla legislazione PAC, ma generalmente vi sono delle proroghe. Per l'anno 2024 si è arrivati a settembre, quest'anno è arrivata la prima proroga. Agea, con la circolare del 14 maggio 2025, ha rinviato il termine ultimo per la presentazione della domanda unificata inerente tutti gli aiuti a capo e superficie del Primo e Secondo Pilastro della Pac dal 15 maggio al 16 giugno 2025. La procedura delle domande PAC prevede che alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sia possibile comunque presentare la domanda in ritardo, ma con una decurtazione degli importi ricevibili. Ne consegue che la domanda tardiva può essere presentata fino al giorno 11 luglio 2025. Si ricorda che per ogni giorno di ritardo, fino al 25° giorno, è prevista la decurtazione dell'importo pari all'1%, quindi il taglio in totale può arrivare al 25%.