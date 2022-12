Bollo auto in scadenza: cosa cambia in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia

L’obbligo di pagamento elettronico per la tassa di possesso automobilistica, oltre a consentire ai contribuenti di assolvere agli oneri tributari con un notevole risparmio di tempo, permette alla pubblica amministrazione di contenere i costi di gestione dell’esazione. E la digitalizzazione dei servizi al cittadino prosegue spedita al punto che per il bollo auto non sarà più possibile utilizzare i bollettini di conto corrente postale già stampati. Con un provvedimento del 13 dicembre 2022 è stata infatti stabilita la soppressione dei bollettini utilizzati per il versamento delle tasse automobilistiche gestiti dall’Agenzia delle Entrate per le regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia oltre a quelli in versioni bilingue italiano-sloveno.

Il pagamento potrà essere quindi effettuato in modalità elettronica mediante il sistema pagoPA come previsto dall’articolo 38 ter del Decreto Legge 124 del 26 ottobre 2019.

Con l’introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”

I bollettini di pagamento per il bollo auto soppressi sono:

modello TD 123 generico per ciclomotori con versamento su conto corrente postale 4341 intestato all’Agenzia delle Entrate causale tasse automobilistiche regione Friuli-Venezia Giulia

modello TD 123 generico per ciclomotori con versamento su conto corrente postale 1099 intestato all’Agenzia delle Entrate cauaale tasse automobilistiche regione Sardegna

modello TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con versamento su conto corrente postale 4341 intestato all’Agenzia delle Entrate causale tasse automobilistiche regione Friuli-Venezia Giulia

modello TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con versamento su conto corrente postale 1099 intestato all’Agenzia delle Entrate causale tasse automobilistiche regione Sardegna

modello TD 123 con versamento su conto corrente postale 7344 intestato all’Agenzia delle Entrate causale riversamento tasse automobilistiche regione Friuli-Venezia Giulia

modello TD 123 con versamento su conto corrente postale 145094 intestato all’Agenzia delle Entrate causale riversamento tasse automobilistiche regione Sardegna

Soppressione bollettini per il versamento tasse automobilistiche Provvedimento 13.12.2022