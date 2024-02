Bollette, buone notizie per chi non passa al mercato libero dell’energia elettrica

Arera ha annunciato l’esito dell’asta per la fornitura di energia elettrica ai 4,5 milioni di utenti che non sono passati al mercato libero. Con la fine del mercato di maggiore tutela era stato previsto un aumento delle bollette, ma ci sono buone notizie.

Infatti per i clienti che non hanno scelto di passare al mercato libero, ma che non rientrano tra i cosiddetti “vulnerabili”, c’era il rischio di finire in un regime con offerta placet o placet in deroga con sovrapprezzi anche fino a 177 euro in più in bolletta. Un rischio sventato proprio dall’esito delle aste che hanno riguardato tutti i consumatori che non avevano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

A loro è stato assegnato l’operatore che si è aggiudicato l’area territoriale di riferimento. Il passaggio di fornitore avverrà in maniera automatica e senza interruzione nell’erogazione della fornitura. Di seguito riportiamo le aggiudicazioni, divise per aree territoriali e per prezzo annuo.

Costo bollette del Servizio a tutele graduali: buone notizie

Il Servizio a tutele graduali è stato previsto per tutti i clienti non vulnerabili che non hanno ancora scelto un operatore nel mercato libero. Nella giornata del 6 febbraio è arrivato l’esito delle aste per la fornitura di energia elettrica e ci sono buone notizie.

Le aste per l’assegnazione del servizio si sono concluse al meglio per gli utenti, che hanno evitato il rischio di un aumento dei costi stimato intorno ai 177 euro in più in bolletta.

Soddisfatto l’amministratore delegato di Acquirente Unico, impegnato da diverse settimane nell’attività di aste e assegnazioni del Servizio a tutele graduali. nel comunicato stampa pubblicato in seguito all’esito delle aste, Giuseppe Moles ha dichiarato che:

La partecipazione degli operatori alle procedure competitive è stata ampia ed i risultati molto soddisfacenti in termini di prezzi, cosa di cui beneficeranno i consumatori finali.

Per questo si auspica un risultato analogo anche per le prossime aste di assegnazione del servizio di vendita dedicato al settore dei consumatori vulnerabili.

Risultati delle aste: aggiudicazioni divise per territori

Riportiamo di seguito la tabella con le aggiudicazioni divise per aree territoriali.

Area Nord:

Area Impresa Prezzoc€/POD/anno Area Nord 1: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli Enel Energia S.p.A. -8.887,19 Area Nord 2: Parma, Piacenza, Torino provincia Enel Energia S.p.A. -7.617,68 Area Nord 3: Como, Torino comune, Varese Illumia S.p.A. -4.502,01 Area Nord 4: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona E.ON Energia S.p.A. -4.810,10 Area Nord 5: Brescia, Milano comune E.ON Energia S.p.A. -8.264,09 Area Nord 6: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara Hera Comm S.p.A. -6.534,21 Area Nord 7: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia Hera Comm S.p.A. -6.134,21 Area Nord 8: Bergamo, Sondrio, Udine Hera Comm S.p.A. -8.134,21 Area Nord 9: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste Enel Energia S.p.A. -7.270,74 Area Nord 10: Bolzano, Trento, Vicenza Enel Energia S.p.A. -4.718,65 Area Nord 11: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona Enel Energia S.p.A. -9.688,63 Area Nord 12: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia Hera Comm S.p.A. -9.134,21

Area Centro:

Area Centro 1: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo Hera Comm S.p.A. -11.134,21 Area Centro 2: Firenze, Roma provincia Illumia S.p.A. -6.502,01 Area Centro 3: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo Hera Comm S.p.A. -2.134,21 Area Centro 4: Roma comune Enel Energia S.p.A. -2.770,66

Area Sud: