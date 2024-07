Bitcoin vola verso $70.000. Le parole di Trump spingono la crypto

Il prezzo del Bitcoin è aumentato di oltre il 3% lunedì, raggiungendo un picco di circa $69.745, il livello più alto dal 12 giugno, quando la valuta era stata scambiata a più di $69.800.

Anche token più piccoli come Ether, Solana e il preferito dai meme Dogecoin hanno guadagnato. Bitcoin è ora a circa $4.400 sotto il record di quasi $74.000 toccato a marzo. Gli afflussi in fondi negoziati in borsa dedicati negli Stati Uniti hanno sostenuto il token quest’anno.

A spingere ulteriormente la regina delle crypto in questo inizio di settimana sono state le parole di Trump. Il candidato repubblicano ha parlato di Bitcoin e ha promesso una regolamentazione più favorevole per il settore. L’obiettivo è trasformare gli Stati Uniti nella “capitale mondiale delle criptovalute e della superpotenza del Bitcoin” se tornerà alla Casa Bianca dopo le elezioni di novembre.

Bitcoin verso i massimi, la spinta viene da Trump

Bitcoin in corsa e non solo in questo lunedì di fine luglio. Le azioni delle società di criptovalute quotate a New York hanno registrato un rialzo prima dell’apertura degli scambi.

Il settore sta beneficiando del discorso di Trump di sabato. Alla convention Bitcoin 2024 di Nashville, nel Tennessee, il tycoon ha affermato che avrebbe reso gli Stati Uniti leader mondiali nelle criptovalute e avrebbe adottato una posizione più favorevole al bitcoin rispetto alla sua rivale, Kamala Harris.

L’ex presidente ha anche aggiunto: “Prometto che il giorno in cui presterò giuramento, la crociata anti-crypto di Joe Biden e Kamala Harris sarà finita...Se non abbracciamo la tecnologia delle valute digitali e del Bitcoin, lo farà la Cina, lo faranno altri Paesi. Domineranno e non possiamo lasciare che la Cina domini. Stanno facendo troppi progressi”.

Ha anche detto che avrebbe licenziato il presidente dell’ente di controllo finanziario statunitense, la Securities and Exchange Commission (SEC), il primo giorno della sua presidenza se avesse vinto le elezioni.

Gensler è noto per essere scettico nei confronti delle criptovalute, nonostante abbia approvato gli exchange-traded fund (ETF), un paniere di asset che possono essere acquistati e venduti come azioni in borsa, che seguono il prezzo del Bitcoin.

Secondo le osservazioni degli analisti, una vittoria di Trump potrebbe dare ulteriore impulso al settore. La sua amministrazione avrebbe creato una riserva nazionale di bitcoin utilizzando la criptovaluta attualmente in possesso del governo degli Stati Uniti, ha ipotizzato il tycoon.

Il candidato repubblicano ha anche affermato in precedenza che vorrebbe che tutti i Bitcoin rimanenti fossero estratti negli Stati Uniti.

“Il mercato interpreta uno scenario di vittoria di Trump come più positivo per le criptovalute, alla luce della forte stretta normativa dell’amministrazione Biden e delle dichiarazioni pro-bitcoin di Trump”, hanno scritto gli analisti di Bernstein in una nota.

Il tema è tutt’altro che rilevante. Le valute digitali, infatti, sono rapidamente passate dai margini del mondo finanziario al mainstream, aiutate dal sostegno degli investitori istituzionali e dall’approvazione degli ETF legati al prezzo spot di Bitcoin ed Ether. Ecco perché la posizione dei candidati Usa nei confronti del settore è cruciale.

