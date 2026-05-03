La recente discesa dei prezzi del biodiesel sotto quelli del diesel tradizionale segna un passaggio storico nei mercati energetici globali e apre una nuova fase per l’industria dei carburanti alternativi.

Per la prima volta, infatti, il biodiesel risulta economicamente più competitivo rispetto ai combustibili fossili, innescando una corsa globale all’approvvigionamento e ridefinendo le strategie di sicurezza energetica, soprattutto in Asia.

Alla base di questo cambiamento vi è il cosiddetto shock petrolifero legato al conflitto con l’Iran, che ha provocato una drastica riduzione dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di greggio. Nonostante una tregua temporanea, i prezzi del petrolio e dei suoi derivati restano elevati. Il diesel fossile ha registrato picchi significativi già nelle prime settimane della crisi, mentre i prezzi dei biocarburanti hanno mantenuto una maggiore stabilità grazie a dinamiche proprie, legate a politiche pubbliche e disponibilità di materie prime agricole. [...]