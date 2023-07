Bill Gates svela il più grande consiglio di Warren Buffett

Bill Gates è l’esempio dell’imprenditore che sa prendersi il proprio tempo, eppure non è sempre stato così. Anche se oggi racconta di leggere molto, fare passeggiate, staccare da dai social per avere l’unica cosa che non si può acquistare, cioè il tempo, in passato Gates aveva un’agenda molto fitta.

Come molti altri imprenditori e liberi professionisti, il tempo lavorato è guadagno, mentre il tempo non investito nel lavoro rischia di essere tempo perso. Ma è davvero così? In un’intervista del 2017 Gates racconta di essere entrato in contatto per la prima volta con l’idea di dover riprendersi il proprio tempo libero. Lo stimolo però è arrivato grazie un consiglio di Warren Buffett, ovvero non l’ultimo arrivato.

E se Warren Buffet riusciva a trovare del tempo per sé, anche lui avrebbe potuto anzi dovuto fare la stessa cosa. Questo ragionamento, oggi molto comune tra i giovani, era più difficile da comprendere per le generazioni precedenti. Eppure l’unico modo per lavorare in maniera intelligente è quella di lavorare riposati e con energia. Persino Elon Musk, Ceo di Tesla, ha confessato di aver aumentato le proprie ore di sonno perché solo così è davvero produttivo.

Non sei più professionale se non hai tempo per te: il consiglio di Warren Buffet

Nell’intervista del 2017 Bill Gates, Ceo di Microsoft, ha raccontato di essersi confrontato con Warren Buffet in merito al suo calendario. Quello di Gates era affitto di appuntamenti e si concludeva quasi tutti i giorni alle 02:00 di notte. Il tempo per sé era scarso, se non del tutto assente. Nella sua intervista Gates ricorda come Warren Buffet gli mostrava il suo calendario con segnati dei giorni completamente liberi.

In quell’occasione prese consapevolezza delle parole di Buffett: controlla il tuo tempo. “Non è un indicatore della tua serietà se riempie ogni minuto del tuo programma”, gli disse. C’è una cosa infatti che non si può guadagnare o comprare ed è il tempo. Mentre i soldi si guadagnano, investono e perdono, il tempo è solo in perdita.

Qual è il metodo Warren Buffett?

Buffett non ha problemi economici e può comprare tutto quello che vuole, ma non può comprare il tempo. Per questo il consiglio che diede a Bill Gates, altro Paperone senza difficoltà economiche, fu quello di “lavorare in modo intelligente”. In altre parole: lavorare il giusto, non di più.

Il metodo Buffett parte da un’idea semplice, ma provata dalla scienza: quando si lavorano più di 50 ore a settimana la produttività diminuisce drasticamente. A dirlo è stato uno studio della Stanford University del 2014. Secondo la ricerca infatti le persone che lavorano fino a 70 ore a settimana svolgono la stessa quantità di lavoro (produttività) di quelle che lavorano per 55 ore.

Dopo le 50 ore settimanali quindi la produttività cala e anche il rendimento. Non a caso si discute da tempo, ormai anche in Italia, di applicare come in altri Paesi la settimana corta lavorativa. Il risultato sembra essere proprio questo: più tempo libero per i dipendenti, maggiore produttività e guadagni per le aziende. Lo dimostrano i risultati di quelle aziende, anche in Italia, che hanno scommesso sul tempo dei propri dipendenti.