“Big Love” tra Mini e manga. A Lucca Comics&Games una livrea celebrativa dipinta a mano

Mini e Lucca Comics&Games si incontrano per la quarta edizione consecutiva, per inaugurare la collaborazione con la Lucca Manga School.

Gli anni precedenti erano già state presentate nella città toscana altre tre Mini speciali, per celebrare i 60 anni di Mini, gli 80 di Flash e i 20 della Mini moderna, ma la nuova collaborazione mette in campo una Mini Cooper SE, con una livrea ispirata alle automobili presenti nei manga, le Ita-Sha.

La Mini Cooper SE è stata dipinta a mano dalla direttrice dell’istituto Manga School, Caterina Rocchi. L’ispirazione viene, appunto, dalle Ita-Sha, definite: «vetture coloratissime, con disegni molto carichi, quasi cringe, simili a quelle auto così esagerate viste in Tokyo Drift. Il nome Ita-Sha, infatti, contiene la parola “Ita”, che significa dolore, per il colore e per il cringe dei soggetti rappresentati, e “Sha”, macchina. Ita-Sha, però, scritto con altri kanji significa anche “Auto italiana”. Per questo, ho voluto creare un’auto che interpreti in maniera più elegante, meno forte, più “italiana” il concetto dell’Ita-Sha, aggiungendo un po’ di italianità e delicatezza. Ho scelto così il bianco e nero e colori più tenui e delicati, ma senza perdere di vista lo stile originale».

«Il concept principale sul quale gli studenti sono chiamati a lavorare è basato sul tema di Mini “Big Love”», spiega Stefano Ronzoni, Head of Mini Italia, mostrando il progetto che coinvolgerà gli studenti per tutto l’anno accademico 2022/23.

Mini ha trovato nell’incontro tra autore e fruitore dei manga in una teoria implicita delle emozioni, creata proprio dalla struttura narrativa particolare del fumetto nipponico, una comunanza di valori e di idee. Così ha scelto di offrire un’interpretazione manga al suo prodotto in occasione del Lucca Comics&Games 2022.

La city car, dotata di alimentazione Full Electric per supportare l’ecosostenibilità senza sacrificare performance e sicurezza, è una macchina urbana, giovane, agile, come l’arte manga, e si fa tela all’arte di Cristina Rocchi che rappresenta sulle fiancate le personificazioni della Natura e dell’Elettricità, che si incontrano sul cofano nel motto «Big Love» di Mini. Un connubio che dimostra come sostenibilità, amore per il pianeta e per le differenze, e l’innovazione possano andare a braccetto.

È proprio sul tema «Big Love» che dovranno lavorare gli studenti della Manga School per l’anno 2022/23, sviluppando le tematiche di inclusività e sostenibilità attraverso delle illustrazioni digitali.

«Attraverso questo progetto Mini vuole dare spazio ai giovani talenti di esprimere appieno la propria creatività e di affinare la capacità di lavorare in sinergia in team», afferma Ronzoni.

Mini e Comics: le collaborazioni del marchio automobilistico col mondo del fumetto

Mini non è nuova alle collaborazioni nel mondo dei comics. Sempre attenta a un pubblico giovane e alla sostenibilità, nel 2019 ha celebrato i 60 anni del marchio proprio al Lucca Comics&Games, con la presentazione della Mini Hatch tre porte.

Nel 2020, l’anniversario è stato quello del supereroe Flash. Per i suoi 80 anni, Mini ha messo a disposizione un’auto rossa su cui Carmine di Giandomenico, padre dei più recenti episodi di Flash, ha riprodotto la copertina numero 123 del fumetto DC.

Le collaborazioni non finiscono qui: anche nel 2021 Mini si fa protagonista del Lucca Comics&Games per celebrare i 20 anni della Mini by Bmw con un’installazione ecosostenibile per promuovere la campagna Big Love - We’re different but pretty good toghether, con cui il marchio promuove la diversità e i pensieri innovativi e trasversali.

Quest’anno, inoltre, Mini ha presentato l’inedita Aceman Concept al pubblico durante il Gamescom, la fiera videoludica tedesca, in collaborazione a un altro grande brand: Pokémon.