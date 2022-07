Bce, 21 luglio: previsioni sulla riunione cruciale per i tassi

Si avvicina la riunione Bce del 21 luglio, più attesa che mai e le previsioni su quanto aggressiva sarà la politica monetaria dei tassi si moltiplicano.

La Banca centrale europea è destinata a realizzare il suo primo rialzo del costo di finanziamento dal 2011. Ora, però, sebbene a giugno Christine Lagarde abbia annunciato un probabile aumento di 25 punti base, le scommesse su un intervento da falco stanno prendendo quota.

L’inflazione di giugno ha segnato un altro balzo importante: +8,6% in Eurozona su base annuale. Inoltre, i prezzi energetici non accennano a smorzarsi e la Russia potrebbe aggravare la situazione con l’interruzione oltre i tempi previsti dei flussi del Nord Stream 1. Che, tradotto, significherebbe per l’Europa meno combustibili a costi ancora più elevati.

In questa cornice si è affacciata anche la crisi politica italiana, che rischia di scuotere mercati e rendimenti obbligazionari. Per questo, la riunione Bce del 21 luglio dovrà fare chiarezza anche sullo strumento anti-spread già vagamente annunciato.

Riunione Bce 21 luglio, previsioni: rialzo tassi di 25 o 50 punti?

Il decollo dei tassi di interesse dopo oltre 10 anni di inerzia in questo senso da parte della Bce è dato per scontato. Quello che appare meno certo, invece, è l’entità dell’aumento, tra pressioni inflazionistiche e timori di recessione. Come agirà la banca e quale compromesso tra falchi e colombe?

Innanzitutto occorre inquadrare il momento storico, come hanno ben fatto gli analsti di ING:

“La situazione macro è chiara: le prospettive economiche peggiorano di giorno in giorno e il numero dei rischi al ribasso aumenta di settimana in settimana. Allo stesso tempo, l’inflazione complessiva è ancora in aumento e, a nostro avviso, scenderà gradualmente solo verso la fine dell’anno, se scenderà del tutto. A peggiorare le cose, non è la parità in quanto tale, ma l’ampio indebolimento del tasso di cambio dell’euro che si aggiunge alle pressioni inflazionistiche. Con il senno di poi, il processo di normalizzazione molto graduale e cauto avviato dalla Bce alla fine dello scorso anno è stato semplicemente troppo lento e troppo tardivo.”

leggi anche Pericolo austerity, perché la caduta del governo Draghi riporterebbe la linea dura sui conti in Europa

Alcuni membri del consiglio, intanto, compresi quelli dei Paesi baltici dove l’inflazione è vicina al 20%, hanno rotto i ranghi per chiedere pubblicamente un aumento del tasso di 50 punti base. Tuttavia, non è stata presa alcuna decisione e la Bce ha rifiutato di commentare il piano per discutere di un aumento dei tassi più grande del previsto, segnalato per la prima volta da Reuters.

L’euro è rimbalzato dai minimi di 20 anni rispetto al dollaro in base a queste ultime indiscrezioni sulla possibilità di alzare il tasso sui depositi da meno 0,5% a zero.

Un tale passo supererebbe le aspettative della maggior parte degli economisti, dal momento che la banca centrale ha dichiarato a giugno che intendeva aumentare i tassi di 25 punti base. I prezzi dei titoli di Stato dell’Eurozona sono scesi a causa delle aspettative di un aumento più grande del previsto degli oneri finanziari del settore pubblico della regione.

Il dubbio degli esperti ruota proprio intorno a questo tema cruciale: questa settimana avremo un modesto aumento dei tassi?

Più probabilmente, secondo una sintesi analitica di Reuters. Quasi sicuramente la Bce si atterrà al rialzo di 25 punti base (bps) per contenere l’inflazione che si attesta al massimo storico dell’8,6%. Ha alzato i tassi l’ultima volta nel 2011. Il suo tasso di deposito di -0,5% è negativo dal 2014.

Non è esclusa una mossa più ampia di 50 bps, soprattutto data la debolezza dell’euro, ma alcuni analisti affermano che è improbabile date le preoccupazioni sulla crescita.

“Più di 25 bps, nella situazione attuale, sarebbero visti dai mercati come un segnale molto aggressivo”, ha affermato Martin Wolburg, economista senior di Generali Investments.

Gli strateghi ING si mantengono nel dubbio: “..la decisione di preannunciare 25 pb per la riunione di luglio e un aumento del tasso più alto per la riunione di settembre sembrava un buon compromesso tra colombe e falchi. Tuttavia, con il peggioramento delle prospettive economiche, la Bce corre il rischio che alla riunione di settembre guardi negli occhi una recessione.”

Inoltre, gli esperti sottolineano che il recente indebolimento dell’euro è un altro argomento a favore di un aumento più aggressivo dei tassi la prossima settimana, offrendo un certo supporto per la valuta. Proprio per questo, aggiunge ING, “ci aspettiamo che i falchi facciano un altro tentativo di spingere per un anticipo della normalizzazione dei tassi nella riunione [del 21 luglio]. Sarà un atto di equilibrio tra la credibilità della Bce come prevedibile e la sua credibilità come combattente determinato all’inflazione.”

Frederik Ducrozet, responsabile della ricerca macroeconomica presso Pictet Wealth Management chiarisce che il tema di un aumento del tasso di 50 punti base esiste da un po’ e probabilmente la Bce avrebbe dovuto farlo molto tempo fa. “Ma non è la decisione in sé che sarebbe un problema, ma la tempistica e il modo in cui è stata comunicata.”

C’è un quadro generale complesso da valutare a Francoforte. “Una prospettiva economica più debole influenzerà il percorso di stretta della Bce”, ha affermato Wolburg di Generali Investments, il cui scenario di base per il tasso sui depositi è dell’1,25% entro la fine del 2023.

L’incognita dello scudo anti-spread: cosa dirà Lagarde

La Bce dovrebbe annunciare un nuovo strumento anti-frammentazione in risposta all’impennata dei rendimenti obbligazionari che ha colpito più duramente i Paesi più indebitati.

I responsabili politici stanno valutando se è il caso o no di annunciare le dimensioni e la durata di un nuovo schema di acquisto di debito sovrano. La sfida è garantire che qualsiasi piano sia conforme al mandato della Bce di mantenere la stabilità dei prezzi e non finanzi direttamente i governi. Ciò significa che una decisione su quando e in quali circostanze può acquistare obbligazioni, deve essere accompagnata da condizioni che i Paesi devono soddisfare in cambio dell’aiuto.

In questo ambito, i riflettori si sono accesi più che mai sull’Italia. La crisi politica con possibili dimissioni di Draghi sta premendo sul costo del debito e uno scudo Bce potrebbe essere visto come un salvagente per il Belpaese.

Per questo, secondo le previsioni ING: “ci aspettiamo che la BCE presenti alcune linee guida del suo nuovo strumento, collegando la condizionalità ai programmi di riforma Next Generation EU, presentando una definizione vaga di ciò che costituisce frammentazione come ha fatto con il Securities Markets Program (SMP) e anche sterilizzando gli acquisti (come nell’SMP).”

In più, in un’analisi di Bloomberg, viene evidenziato che per i funzionari della Banca centrale europea in preoarazione di uno strumento di crisi che sia sufficientemente credibile da tenere insieme l’euro, la sfida più grande potrebbe essere quella legale.

La presidente Christine Lagarde e i suoi colleghi sanno che qualsiasi misura rivelata giovedì sarà probabilmente esaminata dalla corte costituzionale tedesca. Ognuno dei passati programmi di acquisto di obbligazioni della Bce ha provocato cause legali, ognuna delle quali è diventata progressivamente più complicata da risolvere.

Tanti sono i dubbi che la riunione Bce del 21 luglio dovrà sciogliere. La giornata di giovedì sarà cruciale.