Basta un BTP per vivere di rendita? Cosa dicono i calcoli

Con il rendimento netto medio dei BTP che oggi si attesta intorno al 3% annuo e il costo della vita che, pur rallentando, ha eroso in modo strutturale il potere d’acquisto degli ultimi anni, chi ha cinquant’anni e un gruzzolo investito in titoli di Stato si sta davvero chiedendo se quei soldi lavorino abbastanza da garantire una rendita reale, o se stia semplicemente preservando il nominale illudendosi di guadagnare. La risposta non è scontata come sembra.

Chi ha sottoscritto un BTP Valore nelle emissioni del biennio 2023-2024 si trova oggi con uno strumento che quota intorno a 104,3 nel caso del taglio cedolare al 3,85%, offrendo un rendimento lordo che potrebbe collocarsi tra il 4,1% e il 4,5% annuo grazie al meccanismo step-up. Le cedole crescono progressivamente nel tempo, il che significa che la remunerazione più generosa arriva proprio nelle fasi finali della detenzione, premiando chi resiste alla tentazione di uscire anticipatamente.

A questo si aggiunge un premio fedeltà compreso tra lo 0,5% e lo 0,8% sul capitale nominale investito, riconosciuto esclusivamente a chi porta il titolo a scadenza senza cederlo sul mercato secondario.

Applicando la tassazione agevolata al 12,5% riservata ai titoli di Stato italiani, il rendimento netto reale su un’intera detenzione potrebbe risultare effettivamente positivo nell’attuale contesto di inflazione discendente. Ma basta per una rendita?

Rendimento reale contro rendimento nominale: il calcolo che spesso si dimentica

Il concetto di rendimento nominale è quello che appare sul prospetto informativo. Il concetto di rendimento reale è quello che conta davvero nel lungo periodo perché misura quanto potere d’acquisto si guadagna effettivamente dopo aver sottratto l’inflazione. Con un BTP Valore delle nuove emissioni che rende il 2,95% netto e un’inflazione che, anche in uno scenario moderato, potrebbe tornare stabilmente intorno al 2,5% annuo nei prossimi quindici anni, il guadagno reale potrebbe risultare inferiore allo 0,5% l’anno. Si tratta della differenza sottile ma decisiva tra conservare il potere d’acquisto e accumularlo davvero.

Su €100.000 investiti, un rendimento netto del 3% produce €3000 l’anno. Si tratta di un contributo concreto, ma difficilmente sufficiente come unica fonte di sostentamento per chi punta a un’autonomia patrimoniale piena. È qui che il confronto con l’S&P 500 e con il mercato azionario globale acquista rilevanza concreta.

Il ruolo dell’azionario: opportunità reale o fonte di volatilità ingestibile?

Su orizzonti di quindici anni o più, il mercato azionario globale ha storicamente offerto rendimenti medi annui superiori all’obbligazionario, anche attraversando anni di perdita intermedi che richiedono tolleranza emotiva e una struttura patrimoniale tale da non dover liquidare nelle fasi avverse. Il problema è la volatilità in un momento sbagliato, quando la necessità di liquidità si sovrappone a una fase di mercato negativa, trasformando una perdita teorica temporanea in una perdita reale definitiva.

L’architettura del portafoglio: il vero calcolo che nessun foglio Excel cattura

Il confronto tra obbligazioni e azionario è sostanzialmente un problema di composizione: quale proporzione tra stabilità e crescita risulta coerente con la propria situazione specifica? Dipende. Sostanzialmente dal reddito da lavoro, carichi familiari, orizzonte di uscita dall’attività, e soprattutto capacità di tollerare oscillazioni senza intervenire nel momento peggiore.

La parte obbligazionaria del portafoglio, in questa logica, potrebbe svolgere una funzione di riserva di liquidità e protezione del capitale nominale, garantendo cedole prevedibili su un orizzonte definito. La componente azionaria, dimensionata in modo proporzionale alla reale tolleranza alla volatilità, potrebbe invece assumere il compito di preservare e incrementare il potere d’acquisto reale nel tempo, accettando la possibilità di anni negativi come costo intrinseco del rendimento atteso sul lungo periodo.

A questo si aggiunge una variabile macroeconomica che nei prossimi mesi e anni potrebbe rivelarsi più rilevante di quanto oggi venga scontata dai mercati: le tensioni geopolitiche, con la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz che riguarderebbe circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas, potrebbero riverberarsi sull’inflazione futura in modo non lineare, riducendo ulteriormente il rendimento reale degli strumenti a tasso fisso già collocati in portafoglio.

leggi anche Perché le banche italiane comprano BTP mentre tutti guardano altrove?

La domanda del titolo non ha una risposta universale, e forse è proprio questo il suo valore più onesto. I calcoli ci dicono che con i BTP si potrebbe costruire una rendita parziale, più solida e prevedibile, meno generosa per chi entra oggi su nuove emissioni. Ci dicono anche che vivere davvero di rendita, a cinquant’anni, con un patrimonio medio, richiederebbe un’architettura più articolata di quanto però questo strumento da solo possa offrire.

L’azionario potrebbe potenzialmente amplificare i rendimenti nel lungo periodo, ma porta con sé una volatilità che, se mal gestita emotivamente o in un momento di necessità di liquidità, potrebbe trasformare un guadagno teorico in una perdita reale.