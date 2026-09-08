Ogni anno torna la stessa domanda: prelevando una certa cifra al bancomat si viene segnalati? La risposta onesta è che, ad oggi, non esiste nessuna nuova regola del 2026, né una soglia unica che fa partire in automatico una segnalazione a ogni prelievo. Esiste invece un sistema di monitoraggio, già in vigore da anni, che si è fatto più attento.

Per capire quando un movimento in contante può attirare un controllo servono tre distinzioni che quasi tutti confondono: i limiti della carta, il tetto all’uso del contante e gli obblighi antiriciclaggio. Le vediamo una per una, con le soglie che contano davvero e le fonti ufficiali.

Quanto si può prelevare al bancomat

Partiamo dall’equivoco di base. Quando diciamo bancomat intendiamo la carta di debito, lo strumento con cui i soldi vengono addebitati subito sul conto. Il punto che sfugge a molti è che non esiste un limite di legge all’importo che puoi prelevare dal tuo conto corrente: puoi ritirare quanto vuoi, nei limiti della disponibilità.

I limiti che incontri allo sportello sono contrattuali, cioè i massimali giornalieri o mensili fissati dalla tua banca e dal tipo di carta, spesso modificabili dall’app entro certe soglie. Come ricorda la Banca d’Italia, per le carte di debito valgono di norma limiti stabiliti dall’emittente. Prelevare una cifra alta, quindi, non fa scattare di per sé alcuna segnalazione: un singolo prelievo, anche di qualche migliaio di euro, di norma non innesca alcun automatismo. Ciò che conta non è il gesto isolato, ma la coerenza complessiva dei movimenti con il tuo profilo.

leggi anche Quanto si può pagare in contanti? I limiti massimi per il 2026

La soglia dei 1.000 euro spiegata bene: perché è fraintesa

È qui che nasce gran parte della confusione. Da mesi circola l’idea che prelevando 1.000 euro scatti in automatico una segnalazione: è falso. Quella cifra non è una soglia di segnalazione del singolo prelievo. Secondo la UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia che opera presso la Banca d’Italia, i 1.000 euro sono soltanto il taglio minimo delle singole operazioni in contante che vengono sommate nel conteggio mensile ai fini di una comunicazione statistica (di cui parliamo tra poco).

In altre parole, un prelievo da 1.000, 1.500 o anche 3.000 euro, preso da solo, non equivale a essere segnalati. Rientra al massimo tra le operazioni che, insieme ad altre nello stesso mese, possono concorrere a superare la soglia rilevante.

Affermare, quindi, che a 1.000 euro scatta la segnalazione, come pensano ancora molti, significa creare falsi allarmismi per un correntista medio e, soprattutto, affermare qualcosa che le regole ufficiali non prevedono.

La soglia reale: 10.000 euro al mese e la comunicazione oggettiva UIF

La soglia che conta davvero è un’altra ed è mensile. La UIF prevede che banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica trasmettano le cosiddette comunicazioni oggettive quando le operazioni in contante di uno stesso soggetto raggiungono o superano i 10.000 euro nel corso del mese solare, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Non conta la singola volta, ma la somma dei movimenti in contante del mese, prelievi e versamenti compresi.

Vanno fatte, però, due precisazioni doverose. La prima: questa comunicazione ha cadenza periodica, viene inviata entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di osservazione, quindi non è un allarme in tempo reale.

La seconda, più importante: non è una denuncia né una sanzione. È un flusso informativo automatico, basato su criteri numerici, previsto dalle istruzioni UIF in vigore dal 2019. Serve a mappare i flussi di contante, non a colpevolizzare chi li effettua.

Segnalazione di operazione sospetta: quando è diversa

Accanto alle comunicazioni oggettive esiste uno strumento del tutto diverso: la Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS). Qui non c’è alcuna soglia fissa. La UIF è chiara: il sospetto non nasce dal superamento di un importo, ma dalle caratteristiche, dall’entità e dalla natura dell’operazione, valutate insieme al profilo economico e finanziario del cliente.

Contano quindi la frequenza, la coerenza dei movimenti con il reddito e l’attività, le eventuali incongruenze. È il motivo per cui la frase “resto sotto una certa cifra e sono tranquillo” è fuorviante: si può essere perfettamente in regola con importi alti e, al contrario, generare un’anomalia con importi bassi se l’operatività è incoerente o artificiosa. In sintesi, la comunicazione oggettiva registra un dato, la SOS interpreta un comportamento.

Il limite dei 5.000 euro sul contante: cosa c’entra e cosa no

Un altro numero che genera confusione è quello dei 5.000 euro, che però riguarda un piano diverso. In base all’articolo 49 del D.lgs. 231/2007 e come ricorda la Banca d’Italia, il contante non può essere usato per pagamenti pari o superiori a 5.000 euro tra soggetti diversi, salvo alcune eccezioni come money transfer e compro oro.

È un tetto sull’uso del contante nei pagamenti, non sui prelievi. Vanno infatti tenuti distinti tre gesti: il prelievo, cioè il denaro che esce dal conto, il versamento, cioè il contante che vi rientra, e il pagamento in contanti, cioè il trasferimento di banconote a un altro soggetto. Solo quest’ultimo incontra il limite dei 5.000 euro.

Cosa succede se vieni segnalato (e come comportarti)

Nella pratica, più che una segnalazione fulminea, quello che può capitare è una richiesta di chiarimenti da parte della banca, la richiesta di documentazione sull’origine dei fondi, oppure limiti operativi temporanei mentre l’intermediario completa le verifiche. Nella maggior parte dei casi non c’è alcun effetto immediato per il correntista, e la questione si chiude in fretta se esiste una spiegazione semplice e documentabile.

Le regole restano poche e pratiche.

Conserva la documentazione delle somme in entrata e, entro la ragionevolezza, di quelle in uscita, soprattutto per operazioni rilevanti o frequenti: così puoi sempre dimostrare la coerenza con quanto dichiarato.

delle somme in entrata e, entro la ragionevolezza, di quelle in uscita, soprattutto per operazioni rilevanti o frequenti: così puoi sempre dimostrare la coerenza con quanto dichiarato. Evita i movimenti a zig-zag tra prelievi e versamenti privi di una ragione chiara.

tra prelievi e versamenti privi di una ragione chiara. E soprattutto non frazionare gli importi per stare sotto una soglia: è controproducente, perché il frazionamento artificioso è tra gli indicatori di anomalia più riconoscibili. Più della singola cifra, conta il disegno complessivo dei movimenti.

Cosa cambia con le regole europee dal 2027

Il quadro è destinato a evolvere a livello europeo. Il Regolamento (UE) 2024/1624, parte del pacchetto antiriciclaggio dell’Unione, introduce un limite armonizzato all’uso del contante nei pagamenti pari a 10.000 euro, applicabile dal 2027, e istituisce l’AMLA, la nuova Autorità europea antiriciclaggio con sede a Francoforte, incaricata di coordinare le Unità di Informazione Finanziaria nazionali. Per l’Italia, che già oggi applica un tetto più basso di 5.000 euro sui pagamenti, la novità sarà soprattutto istituzionale, con controlli sempre più integrati a livello europeo.

In estrema sintesi, quindi, ad oggi non c’è nessuna nuova soglia sui prelievi. Puoi rientrare in una comunicazione oggettiva UIF se superi i 10.000 euro di contante nel mese, oppure in una SOS se l’operatività risulta anomala, mentre il tetto dei 5.000 euro riguarda i pagamenti, non il bancomat.