Due banche, numeri solidi e una logica industriale che, sulla carta, funziona. L’asse tra Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena è uno dei dossier più osservati a Piazza Affari, in una fase in cui il sistema italiano converge verso una concentrazione progressiva in pochi grandi gruppi.

L’impatto sulla redditività degli azionisti, però, non è scontata. Dipenderà dall’architettura dell’operazione: in alcuni scenari, lo stesso deal può far crescere l’EPS del 20% già nel medio termine, in altri rischia di diluire il valore.

La questione non è solo teorica. Dalla determinazione delle modalità di scambio, alla gestione della struttura patrimoniale, sono diverse le variabili critiche capaci di spostare l’equilibrio anche di diversi punti percentuali. [...]