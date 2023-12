Banche centrali e tassi, 3 segnali per il 2024

Tutte le principali banche centrali occidentali si sono incontrate a dicembre e nella stessa settimana. Fed, Bce e Bank of Englnd hanno mantenuto i tassi di interesse invariati, ma hanno usato toni molto diversi sui tanto attesi tagli del costo del denaro nel 2024.

Da evidenziare che sono arrivate indicazioni diverse anche da altre parti del mondo, con la banca centrale norvegese che ha portato avanti un ultimo aumento dei costi di finanziamento. La Russia ha aumentato gli oneri finanziari. Messico, Pakistan, Filippine, Svizzera e Taiwan hanno mantenuto invariati i tassi. Brasile, Perù, Ucraina li hanno tagliati.

Sul fronte della politica monetaria, il mondo non viaggia alla stessa velocità e lo dimostra proprio la disparità nell’approcciarsi al prossimo futuro di Fed, Bce, Bank of England. Sono emersi 3 differenti segnali per l’economia globale.

1. Fed e tagli ai tassi

La Federal Reserve ha fatto registrare un rally degli asset rischiosi quando, oltre a mantenere il tasso di riferimento nell’attuale intervallo target compreso tra 5,25% e 5,5%, il Federal Open Market Committee ha rivelato che i politici prevedono almeno tre tagli il prossimo anno e quattro ulteriori tagli nel 2025.

I mercati stanno ora scontando la prima diminuzione di 25 punti base a marzo e si aspettano che il tasso dei fondi Fed sarà inferiore di circa 150 punti base entro la fine del prossimo anno, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

La sorpresa accomodante ha spinto il Dow a un livello record e i rendimenti obbligazionari sono scesi bruscamente, con il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni al di sotto del 4% per la prima volta da luglio.

Jerome Powell ha riconosciuto nella sua conferenza stampa che i tagli dei tassi avevano ormai cominciato a “diventare visibili”. In questo contesto, il 2024 è ormai considerato l’anno chiave per cominciare a vedere tassi più bassi negli Usa, con una recessione lontana.

2. Bce, svolta “falco”?

In un clima percepito comunque accomodante anche in Eurozona, la Bce rischia in realtà di iniziare il 2024 come la banca centrale più falco.

La Banca centrale europea ha mantenuto i tassi fermi, rivedendo al ribasso le previsioni di crescita e inflazione e annunciando piani per accelerare la contrazione del proprio bilancio.

“Le future decisioni del Consiglio direttivo garantiranno che i suoi tassi di riferimento saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario”, ha affermato la banca nella sua dichiarazione di accompagnamento.

Tuttavia, ha cambiato il linguaggio nel descrivere l’inflazione da “si prevede che rimanga troppo alta per troppo tempo” all’affermazione che “diminuirà gradualmente nel corso del prossimo anno”. Questo è stato un buon segnale. Tuttavia, le revisioni al ribasso a breve termine delle previsioni di inflazione della si sono aggiunte a quelle sui prezzi core del 2025 sorprendentemente riviste al rialzo e le nuove previsioni per il 2026 la collocano ancora al di sopra del target alla fine dell’orizzonte di proiezione.

Secondo Peter Schaffrik, macro stratega globale presso RBC Capital Markets, nonostante i messaggi aggressivi espressi durante l’incontro, la recente serie di dati sull’inflazione più deboli del previsto, il perno della Fed, così come l’attenuazione della retorica da parte di alcuni membri di spicco del Consiglio direttivo, “riteniamo che i rischi siano ora saldamente orientati verso tagli anticipati dei tassi”.

Tuttavia, Lagarde ha ribadito che la riunione di dicembre non ha discusso per nulla la possibilità di tagli dei tassi. Mercati e analisti si aspettano diminuzioni da giugno 2024 in poi.

3. Bank of England restrittiva più a lungo?

La Banca d’Inghilterra ha mantenuto il tasso di interesse principale invariato al 5,25%, ma lungi dal mettere sul tavolo tagli dei tassi, ha affermato che la politica monetaria è “probabilmente dovrà essere restrittiva per un lungo periodo di tempo.”

L’inflazione complessiva è scesa al 4,6% annuo in ottobre, il suo punto più basso in due anni ma ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Banca. Nel frattempo, anche la crescita dei salari ha deluso le aspettative negli ultimi tempi, ma superando il 7%, rimane ancora fastidiosamente elevata per la banca centrale.

Il Comitato di politica monetaria della BoE ha osservato che “gli indicatori chiave della persistenza dell’inflazione nel Regno Unito rimangono elevati”, sebbene una politica monetaria più restrittiva stia portando a un mercato del lavoro più flessibile e pesando sull’attività nell’economia reale.

Il Pil reale del Regno Unito è rimasto stabile nel terzo trimestre, ma l’economia si è inaspettatamente ridotta dello 0,3% su base mensile a ottobre.

L’economista Raj Badiani ha affermato che il modello di voto 6-3 a favore del mantenimento dei tassi stabili giovedì, con i tre membri dissenzienti favorevoli a un altro aumento di 25 punti base, indica che l’MPC non è ancora pronto a prendere in considerazione tagli dei tassi.

“Ci aspettiamo quattro tagli dei tassi di interesse il prossimo anno, di cui il primo nell’agosto 2024. Tuttavia, riconosciamo che ciò potrebbe avere un impatto negativo a causa dell’inflazione dei servizi e di fondo ancora forte”, ha affermato Badiani.

La politica monetaria è molto restrittiva e potrebbe innescare una lieve recessione nei prossimi trimestri. Inoltre, è probabile che l’economia si contragga marginalmente nell’intero anno 2024, ha aggiunto, lasciando intendere un anno complesso per il Regno Unito.