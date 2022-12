Azioni in rialzo nel 2023? La risposta (non buona) arriverà dagli utili societari

Azioni in corsa nel 2023? Gli investitori pronti a voltare pagina sull’anno peggiore per gli asset di rischio dai tempi della crisi finanziaria globale dovranno prepararsi a un anno ancora difficile.

L’ultimo messaggio schietto sugli ostacoli per i trader è arrivato dai migliori strateghi di Morgan Stanley, Goldman Sachs e non solo, che hanno avvertito: le azioni dovranno affrontare nuovi cali nel primo semestre mentre gli utili societari soccombono a una crescita economica più debole e all’inflazione ancora alle stelle, con banche centrali determinate a muoversi da falco.

Il fattore dei profitti aziendali sarà cruciale nel 2023, ma le previsioni non sembrano buone. La crescita degli utili societari dovrebbe rallentare nel prossimo anno in molti Paesi, poiché l’inflazione più elevata e l’aumento dei tassi di interesse avranno un rilevante impatto.

Si prevede, per esempio, che le società statunitensi registreranno la crescita degli utili per l’intero anno più lenta dal 2020 e dall’inizio della pandemia di coronavirus. Alcuni dei migliori strateghi azionari non prevedono alcuna crescita o addirittura un calo degli utili.

In questa prospettiva, dove andranno le azioni nel 2023? Alcune considerazioni, con un focus sull’andamento degli utili.

Effetto utili societari sulle azioni nel 2023: le previsioni

Gli utili dell’S&P 500 del quarto trimestre 2022 dovrebbero diminuire dell’1,1% su base annua, evidenziando il primo calo degli utili trimestrali dal terzo trimestre del 2020, secondo i dati IBES di Refinitiv.

Per il benchmark statunitense S&P 500, gli analisti prevedono una crescita degli utili per l’intero anno 2023 del 4,7% dopo una stimata del 5,7% per tutto il 2022.

Jonathan Golub, capo stratega azionario statunitense presso Credit Suisse Securities a New York, ha recentemente abbassato le sue previsioni e prevede un calo degli utili dell’S&P 500 anno su anno nel 2023.

“Tutto riguarda l’inflazione. Il potere di determinazione dei prezzi delle aziende riguarda l’inflazione e il costo dei loro salari è l’inflazione”, ha specificato.

Secondo Keith Buchanan, senior portfolio manager di Globalt Investments, molto dipende dal fatto che la Fed sia in grado di creare un atterraggio morbido. Si prevede che il settore dei beni di consumo discrezionali dell’S&P 500 registrerà la crescita degli utili annuale più elevata nel 2023, con un aumento del 30,3%, mentre il settore dell’energia dovrebbe registrare il maggiore decremento degli utili di un anno.

Nel 2022, il rialzo dei tassi ha particolarmente danneggiato la tecnologia. Si prevede che gli utili del settore tech aumenteranno solo del 4,3% nel 2023 rispetto al 2022, e Golub e altri hanno affermato che tale stima potrebbe essere troppo ottimista.

Il capo stratega azionario statunitense di Morgan Stanley, Michael Wilson, ha avvertito in una nota che “il mercato non è sempre efficiente nel valutare le principali flessioni degli utili prima che arrivino.”

In Europa le società possono soffrire di più

Si prevede che gli utili delle società europee subiranno un forte rallentamento nel 2023 dopo un paio d’anni difficili per la pandemia.

Molte aziende quotate nell’indice regionale STOXX 600 sono state in grado di trasferire costi più elevati attraverso aumenti dei prezzi. Ma qualsiasi recessione globale aumenterà la pressione sui consumatori e l’aumento dei tassi di interesse potrebbe creare un ambiente difficile per le imprese.

Emmanuel Cau, responsabile della strategia azionaria europea di Barclays, si aspetta che gli utili forniscano un vento contrario per le azioni. La banca britannica vede la crescita dell’utile per azione in calo del 12%.

Le società STOXX 600 dovrebbero registrare un aumento di circa l’8% degli utili nel primo trimestre del 2023, sulla base dei dati Refinitiv IBES. Tuttavia, si prevede che diminuiranno del 4% nel secondo trimestre del 2023, con il primo calo trimestrale dal quarto trimestre del 2020.

Mark Nichols e Mark Heslop, gestori degli investimenti presso il gruppo azionario europeo di Jupiter, hanno affermato che mentre le prospettive economiche in Europa sono difficili, quelle aziendali hanno alcuni motivi di ottimismo.

Sulla base di un’analisi Reuters che ha utilizzato 5.756 società in tutto il mondo, con una capitalizzazione di mercato di almeno 1 miliardo di dollari ciascuna, la crescita degli utili dovrebbe rallentare a circa il 4,0% nel 2023 dal 4,9% nel 2022.

Come, per esempio, l’aumento della mobilità nella seconda economia più grande del mondo, la Cina, i segni di un’attenuazione delle interruzioni dell’approvvigionamento e gli ingenti investimenti per affrontare il cambiamento climatico.

Il pessimismo sulle azioni nel 2023 e il ruolo degli utili societari

Coloro che hanno una visione ottimistica per le azioni nel prossimo anno possono indicare la resilienza dell’economia statunitense, un ritmo più lento degli aumenti dei tassi di interesse e la riapertura della Cina dai severi blocchi di Covid.

Nonostante tutto però, una delle principali opinioni di consenso tra gli strateghi è che i mercati azionari non riflettono ancora una prospettiva economica generalmente pessimistica.

Christian Mueller-Glissmann e Cecilia Mariotti di Goldman Sachs hanno affermato alla fine del mese scorso che il loro modello implica una probabilità del 39% di un rallentamento della crescita negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi, ma gli asset rischiosi scontavano solo una probabilità dell’11%.

Michael Wilson di Morgan Stanley vede l’S&P 500 scendere fino al 21% in più nel primo trimestre.

Legati al deterioramento delle prospettive economiche sono gli utili societari. Mentre i profitti hanno mostrato una sorprendente resilienza all’inflazione galoppante nel 2022, si prevede che crolleranno il prossimo anno con l’aumentare della pressione sui margini e una domanda più debole che crea un rischio maggiore di stagflazione.

Wilson ha avvertito questa settimana che il crollo dei profitti potrebbe eguagliare quello visto durante la crisi finanziaria del 2008, e che questo non è scontato nelle azioni. Un sondaggio della Bank of America ha anche mostrato che i gestori di fondi si aspettano che le prospettive sugli utili peggiorino il prossimo anno, il che li ha lasciati più positivi sulle obbligazioni rispetto alle azioni.

Dubravko Lakos-Bujas, stratega di JPMorgan si aspetta che i profitti diminuiscano del 9% negli Stati Uniti, del 10% nell’area dell’euro e del 4% in Giappone.

In questo scenario, gli strateghi di Morgan Stanley, tra cui Jonathan Garner, rimangono sovrappesati sulle azioni dei mercati emergenti in Asia rispetto ai mercati sviluppati poiché sono più fiduciosi che stia iniziando un nuovo ciclo rialzista.

Il team di Nomura Holdings, nel frattempo, ha affermato che le recessioni in Occidente consentiranno all’Asia di sovraperformare poiché le azioni offrono valutazioni più convenienti e migliori prospettive fondamentali.

“Il 2023 è un anno in cui le previsioni di crescita globale hanno subito un duro colpo”, ha affermato Mehvish Ayub, senior investment strategist presso State Street Global Advisors. “La prospettiva è di incertezza e con molta volatilità da navigare. Le azioni continuano a essere sfidate.”