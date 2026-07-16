Azioni Italgas al bivio. I 7 miliardi di debito valgono l’acquisto o è già troppo tardi?

Italgas (BIT:IG) ha recentemente depositato un prospetto da sette miliardi di euro per l’emissione di obbligazioni.

Questo strumento amplia in modo significativo le capacità di raccolta di capitale attraverso il debito e solleva interrogativi importanti su come il mercato stia valutando il potenziale futuro dell’azienda, il suo bilancio e i piani di sviluppo nel medio-lungo termine.

Il deposito arriva dopo una fase di assestamento del titolo. Negli ultimi trenta giorni il prezzo delle azioni ha registrato un calo del 6,12 per cento, mentre negli ultimi novanta giorni la flessione si è attestata al 4,64 per cento. [...]