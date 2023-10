Azioni, il peggio deve ancora arrivare. Il motivo è uno solo

Le azioni possono ancora crollare e lo scenario si sta facendo assai cupo. A dirlo è David Neuhauser, chief investment officer dell’hedge fund Livermore Partners su Cnbc.

Il suo non è un avvertimento isolato e si colloca piuttosto in un contesto di commenti molto prudenti e a volte pessimistici sul prossimo futuro degli asset rischiosi.

L’intensificarsi della disfatta obbligazionaria sta aumentando la pressione sull’economia globale e creando una prospettiva “tremendamente pericolosa” per le azioni per l’esperto.

Nel mercato dei titoli del Tesoro statunitense – una componente cruciale del sistema finanziario globale – i rendimenti obbligazionari sono saliti a livelli mai visti dall’inizio della crisi finanziaria globale. In Germania, la più grande economia europea, i rendimenti hanno raggiunto il livello più alto dalla crisi del debito della zona euro del 2011. E in Giappone, dove i tassi di interesse sono ancora inferiori allo 0%, i rendimenti sono saliti ai massimi del 2013.

Tutto questo non può che ripercuotersi sull’economia globale. E sulle azioni, viste in grande difficoltà.

Il tema centrale degli investitori in queste settimane è il mercato obbligazionario e cosa può accadere a causa di rendimenti sempre più alti. Le conseguenze, ovviamente, sono pronte a travolgere le azioni e in parte lo stanno già facendo.

Una nuova era di tassi di interesse più elevati ha causato un’impennata dei rendimenti obbligazionari, ribaltando lo status quo degli ultimi dieci anni e mezzo, ha osservato David Neuhauser. Il cambiamento in corso è importante:

“Siamo in questo mondo del rischio in cui, per quasi 15 anni, c’è stato un mercato obbligazionario in fase rialzista e tassi negativi per diversi anni. Quella dinamica ha alimentato tutta l’economia globale, dove i prezzi delle case erano accessibili, le automobili erano accessibili e le persone erano soggette a un ambiente e uno stile di vita che avevano tassi di interesse molto più bassi.”