Azioni Enel, c’è un dettaglio nel piano rinnovabili che potrebbe sorprendere

Il quadro operativo di Enel sembrerebbe, a prima vista, allineato alle aspettative. Le tensioni internazionali, in particolare quelle legate al conflitto tra Israele e Iran, avrebbero contribuito a spingere verso l’alto i prezzi del gas in Italia, con un effetto a catena sulle quotazioni dell’energia elettrica. Questo scenario potrebbe tradursi in un beneficio diretto per la generazione a basse emissioni di carbonio del gruppo, che si troverebbe quindi a operare in un contesto di prezzi relativamente favorevole.

È proprio in questa fase di apparente tranquillità, tuttavia, che il piano industriale 2026-2028 introdurrebbe un elemento che meriterebbe l’attenzione di chi investe pensando alla protezione del capitale.

Il vero dettaglio da non sottovalutare

Il piano prevede investimenti complessivi per €53 miliardi, e la parte più significativa di questi impegni incrementali sembrerebbe orientarsi verso le energie rinnovabili, allontanandosi progressivamente dalla logica delle reti regolamentate. Non si tratterebbe di un dettaglio marginale.

Le reti, va ricordato, sono asset regolati: i rendimenti sono predeterminati dalle autorità competenti, il profilo di rischio è storicamente basso e i flussi di cassa risultano prevedibili nel tempo. Le rinnovabili seguirebbero invece una logica differente, esposta a tempi di costruzione più lunghi, rischio autorizzativo, variabilità dei prezzi di mercato dell’energia e una maggiore complessità esecutiva su scala industriale.

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Quanto vale?

Morningstar avrebbe confermato il proprio fair value su Enel a €9,80 per azione, mantenendo quindi la propria valutazione di base. Nella sua analisi, però, l’istituto segnalerebbe esplicitamente che l’accelerazione degli investimenti nelle rinnovabili prevista dal piano potrebbe aumentare il rischio di execution, un elemento che arriverebbe non a caso dopo tre anni in cui il gruppo avrebbe lavorato con disciplina sulla riduzione del debito.

Tradotto in termini pratici, chi considera Enel un titolo utilities classico, difensivo per definizione, potrebbe dover fare i conti con uno spostamento del profilo di rischio del gruppo nei prossimi due anni. L’utile netto atteso a €7,3 miliardi per il 2026, con stime leggermente sopra il consensus fissato a €7,23 miliardi, offrirebbe visibilità nel breve periodo. Ma i €53 miliardi di investimenti pianificati richiederebbero un’esecuzione pressoché impeccabile per potersi trasformare effettivamente in valore per gli azionisti.

Cosa potrebbe significare per chi investe

Enel potrebbe confermare quasi certamente i target 2026, e quei €7,3 miliardi di utile netto atteso potrebbero dare soddisfazione a chi segue il titolo con un orizzonte di breve termine.

Per chi invece ragiona sulla protezione del capitale in un’ottica di medio periodo, il vero banco di prova potrebbe arrivare dopo la pubblicazione dei risultati: €53 miliardi di investimenti spostati verso le rinnovabili rappresenterebbero una scommessa sull’execution industriale, non una garanzia regolamentata come quella a cui il mercato è storicamente abituato con questo titolo.

La solidità del bilancio attuale sarebbe reale, ma non si trasferirebbe automaticamente su progetti complessi, soggetti a rischi autorizzativi e di mercato non trascurabili.

Potrebbe valere la pena leggere con attenzione i risultati del 30 luglio non solo per i numeri confermati, ma soprattutto per i segnali che il management fornirà sull’accelerazione del piano rinnovabili: sarà probabilmente lì che si capirà se il profilo di rischio di Enel starebbe davvero cambiando sotto la superficie.