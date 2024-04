Azione, elezioni europee 2024: candidati, liste e sondaggi elettorali

Sarà il raggiungimento della soglia del 4% l’obiettivo di Azione alle elezioni europee 2024, con le urne che in Italia si apriranno in data sabato 8 e domenica 9 giugno in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte.

In queste elezioni europee Azione ha stretto alleanze con diversi altri partiti e movimenti: Nos, Per - Popolari Europeisti Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Socialista Liberale, Democrazia Liberale, Piattaforma Civica Popolare Riformatrice e Team K.

Come noto Azione non farà parte di Stati Uniti d’Europa, il listone moderato che ha riunito sotto lo stesso simbolo Italia Viva e +Europa, ma Carlo Calenda si è detto comunque fiducioso nel superamento della soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale.

Per quanto riguarda i candidati, le liste di Azione per le europee ormai stanno prendendo forma: i nomi più altisonanti sono quelli dell’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti e dell’ex assessore regionale nel Lazio Alessio D’Amato.

Grande attenzione di conseguenza anche ai sondaggi elettorali, con le più recenti stime che complessivamente assegnerebbero ad Azione - se dovesse riuscire a superare la soglia di sbarramento - 4 seggi su un totale di 73 destinati all’Italia alle elezioni europee

Azione: i candidati alle elezioni europee 2024

La legge elettorale per le elezioni europee non prevede coalizioni, con partiti e movimenti che però possono unirsi in un’unica lista: i 73 europarlamentari che eleggerà l’Italia saranno suddivisi in maniera proporzionale tra chi riuscirà a superare il 4% a livello nazionale.

Quando si vota per le elezioni europee il Paese viene diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), con l'elettore che potrà esprimere fino a tre preferenze con i candidati più votati che poi saranno eletti.

Non sarà facile così per i vari candidati riuscire a strappare un seggio in Europa, tanto che si stima che ogni aspirante europarlamentare possa spendere per la campagna elettorale dai 50.000 fino ai 200.000 euro.

In vista delle elezioni europee di giugno sono già diversi i candidati ufficializzati da parte di Azione. Come noto non sarà in campo Carlo Calenda, anche se l’ex ministro alla fine potrebbe decidere di ripensarci in extremis per aiutare la sua lista a superare la soglia di sbarramento.

Candidati ufficiali sono gli ex 5 Stelle Federico Pizzarotti e Sonia Alfano, l’ex assessore regionale nel Lazio e candidato presidente alle ultime regionali Alessio D’Amato, il generale Vincenzo Camporini e Nataliya Kudryk, una giornalista ucraina.

Le liste di Azione per le elezioni europee

In base ai candidati fino a questo momento ufficializzati da parte di Azione, queste sarebbero le liste per le elezioni europee nelle cinque circoscrizioni.

Nord-Ovest

Caterina Avanza

Cristina Lodi

Leonardo Lotto

Daniele Nahum

Alessandro Tommasi

Giuseppe Zollino

Marina Lombardi

Giovanni Barosini

Maria Pia Abbracchio

Riccardo De Giorgi

Nord-Est

Lara Bisin

Carlo Pasqualetto

Federico Pizzarotti

Mario Raffaelli

Federica Sabbati

Giovanni Poggiali

Riccardo Mortandello

Centro

Vincenzo Camporini

Alessio D’Amato

Barbara Masini

Rossella Pera

Nataliya Kudryk

Cristina Bibolotti

Sud

Giosi Ferrandino

Barbara Preziosi

Libera D’Amelio

Isole

Sonia Alfano

Giangiacomo Palazzolo

I sondaggi per le europee

Considerando l’importanza del voto, sono tanti i sondaggi elettorali realizzati di recente in Italia in vista delle elezioni europee di giugno, con Azione che sembrerebbe essere in bilico sulla soglia di sbarramento del 4%.

Queste sono le percentuali attestate ad Azione da parte degli ultimi sondaggi realizzati.

Tecnè 3,7% (20 aprile)

Ipsos 3,8% (18 aprile)

Euromedia Reasearch 3,8% (9 aprile)

Demopolis 3,5% (9 aprile)

Swg 4,1% (22 aprile)

Quorum 3,3% (22 aprile)

Noto 3,7% (18 aprile)

Ixè 3,7% (12 aprile)

Come si può vedere tutti i sondaggi sembrerebbero attestare Azione tra il 3 e il 4%: se dovesse essere superata la soglia di sbarramento, come detto la lista con ogni probabilità andrebbe a eleggere 4europarlamentari.