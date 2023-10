Aumento stipendio insegnanti dal 2024: ecco di quanto e per chi

Aumento dello stipendio degli insegnanti a partire dal 2024: è questa una delle novità annunciate dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara negli ultimi giorni.

La legge di Bilancio 2024, che il governo dovrà approvare entro il 31 dicembre 2023, stanzia 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego di cui una sostanziosa parte sarà destinata ai lavoratori della scuola.

Il disegno di legge della Manovra che permetterà di definire, tra gli altri, l’aumento dello stipendio degli insegnanti con il prossimo rinnovo contrattuale, è stato approvato proprio il 16 ottobre in Consiglio dei ministri e dal Mim è stata condivisa la notizia con il mondo della scuola.

Ma di quanto aumenterà lo stipendio degli insegnanti? Le cifre, come sempre, dipendono dall’anzianità di servizio anche se per avere numeri certi i tempi sono prematuri. Vediamo di quanto aumenta lo stipendio degli insegnanti e per chi.

Aumento stipendio insegnanti dal 2024 fino a 1.200 euro: ecco per chi

L’aumento dello stipendio degli insegnanti dal 2024 potrebbe arrivare a oltre 1.200 euro lordi, anche se questa cifra toccherà solo alcuni.

L’aumento dello stipendio dovrebbe riguardare, in generale, 1,5 milioni di dipendenti pubblici estendendosi anche ai 670mila del comparto Sanità. Nella scuola l’aumento con il rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024 dovrebbe riguardare 1,2 milioni di dipendenti.

Come anticipa il Messaggero, l’aumento dovrebbe essere pari a:

829,2 euro lordi per docenti con un’anzianità di servizio di almeno 8 anni;

lordi per docenti con un’anzianità di servizio di almeno 8 anni; 1.228,1 euro lordi per un’anzianità superiore tra 28 e 34 anni.

Ovviamente le fasce degli importi dell’aumento dello stipendio degli insegnanti dal 2024 dovrebbero essere di più e soprattutto le cifre dipendono non solo dall’anzianità di servizio, ma anche dal grado di istruzione di riferimento. Se gli importi appena illustrati dovrebbero riferirsi alla scuola secondaria di secondo grado, ai docenti delle medie, quindi della secondaria di primo grado e a quelli della primaria dovrebbero essere destinate cifre inferiori. Nel dettaglio:

per gli insegnanti delle scuole medie l’aumento va dagli 829,2 ai 1.168 euro lordi ;

; per gli insegnanti della primaria e della scuola dell’infanzia gli importi al lordo oscilleranno tra i 765,6 euro ai 1.056,2 euro annuali.

La differenza negli importi, anche in questo caso, dipende dall’anzianità di servizio.

Aumento stipendio insegnanti dal 2024: la soddisfazione dei sindacati

L’aumento dello stipendio degli insegnanti lo ha annunciato il ministro Valditara, dopo che le prime informazioni le aveva fornite la premier Meloni in conferenza stampa al margine del Consiglio dei ministri.

Dal Mim infatti è arrivato un comunicato stampa con le parole del ministro sulla decisione di aumentare lo stipendio degli insegnanti, decisione che ha soddisfatto Anief, uno dei sindacati di categoria che si è espresso sulla questione.

Marcello Pacifico, presidente Anief, ha dichiarato in un comunicato:

“Da gennaio 2024 per i lavoratori della scuola arriveranno aumenti automatici di 100 euro in busta paga. Ciò accade dopo una lunga campagna di convincimento da parte di Anief, che ha fortemente sottolineato come fossero necessarie queste risorse, poiché ricordiamo stiamo parlando di stipendi tra i più bassi della media europea.”

Questi aumenti saranno sufficienti per dare dignità alla categoria? Nei prossimi mesi forse si avrà contezza della reale portata degli aumenti. Intanto i sindacati continuano a battersi per la stabilizzazione dei precari storici laddove il ministero ha già annunciato due concorsi 2023/2024 prima dell’entrata a regime dei nuovi percorsi abilitanti del sistema di reclutamento legato al Pnrr al via dal 2025.