Attenzione, questa azienda potrebbe avere in mano il detonatore della prossima crisi

Cosa succede quando un singolo tassello apparentemente marginale fa tremare un’intera narrativa di mercato costruita su aspettative, leverage e crescita infinita? La risposta non è immediata, ma i segnali iniziano a essere rumorosi. Negli anni qualcosa si è incrinato. Una fiducia data per scontata ha iniziato a mostrare crepe. Ed è proprio in questi momenti che il mercato parla con più chiarezza, purché si sappia ascoltare.

La notizia che ha fatto scattare il sell off

Il catalizzatore è arrivato da una notizia apparentemente tecnica, ma carica di implicazioni sistemiche. Blue Owl Capital ha deciso di sfilarsi dal finanziamento di un maxi progetto da circa 10 miliardi di dollari per la costruzione di data center in Michigan, un progetto strettamente collegato all’ecosistema OpenAI e all’espansione dell’infrastruttura AI. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la motivazione principale sarebbe riconducibile a due fattori chiave: la crescita accelerata del debito di Oracle e una politica di capex estremamente aggressiva legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. [...]