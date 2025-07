Il riso viene considerato da molti esperti di alimentazione come un’alternativa alla pasta più facile da digerire e con un più alto indice di sazietà. Non per niente è quasi sempre inserito nelle diete dimagranti, è uno degli alimenti più consumati al mondo e compare in tutte le cucine tradizionali più importanti e antiche.

Su una varietà di riso, però, si sono accesi i riflettori delle istituzioni e delle principali associazioni dei consumatori.

Pochi giorni fa il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di riso basmati contaminato da pesticidi non autorizzati nei territori dell’Unione Europea.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesima segnalazione arrivata nel 2025.

I problemi delle importazioni da India e Pakistan Nei primi sei mesi del 2025 il RASFF (Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi), ha ricevuto ben 66 segnalazioni di contaminazione di riso basmati. Un numero superiore rispetto a quelle del 2024 e che riguarda quasi esclusivamente le importazioni di prodotti provenienti dal Pakistan e dall’India. L’82% dei lotti con elevati livelli di pesticidi (oppure con contaminazioni derivate da sostanze proibite nei Paesi UE) proviene da questi due Paesi. Lo scorso anno la percentuale si era fermata al 77%.

La questione della differenza dei regolamenti Gli ultimi casi di riso contaminato pongono ancora una volta il focus sulla questione delle differenze normative tra l’Unione Europea e molti Paesi importatori. Nel Vecchio Continente i produttori sono sottoposti a controlli severi e a importanti limitazioni relative all’uso di fitofarmaci. Non è così, invece, negli altri Paesi del mondo, partendo dagli USA e arrivando, come nel caso del riso, ai Paesi orientali. Una situazione che penalizza in maniera drammatica sia i consumatori che le aziende, costrette ad affrontare ogni giorno la concorrenza di prodotti meno costosi e, purtroppo, molto meno sicuri per la salute umana.