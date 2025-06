I veleni non sono solo in frutta e verdura. Anche questi cibi sono pieni di pesticidi pericolosi

Seguire un regime alimentare sano ed equilibrato è uno dei modi migliori per rimanere in salute e per allungarsi la vita. La buona notizia è che negli ultimi anni sempre più persone scelgono di mangiare bene e di dire addio a cibi e bevande che la scienza ha confermato essere pericolose.

Ma anche molti degli alimenti definiti “sani” possono nascondere brutte sorprese sotto forma di contaminazioni da pesticidi. E non è un problema che riguarda soltanto frutta e verdura, ma anche moltissimi cibi di origine animale

Gli alimenti di origine animale a rischio contaminazione In questi giorni sta scatenando un notevole dibattito uno studio tedesco che ha analizzato oltre 900 campioni di alimenti di origine animale. Lo scopo della ricerca era quello di capire se questi cibi contenessero o meno i pesticidi che di solito si trovano in frutta e verdura. La risposta, purtroppo, è stata positiva. In circa un terzo dei campioni sono state trovate tracce di pesticidi. In particolar modo di pesticidi organoclorurati, sostanze pericolose vietate da decenni in Europa, e di residui di alcuni dei disinfettanti più usati nei processi di trasformazione alimentare industriale. Gli alimenti più “contaminati” secondo l’analisi, sarebbero il pesce e il latte con circa la metà dei campioni esaminati con tracce di pesticidi. Leggermente meglio la carne (25% dei campioni con residui), mentre le uova, i gelati e il miele si sono fermati abbondantemente sotto la soglia di guardia.