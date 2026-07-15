Una caduta dalle scale mentre porti su le buste, una distorsione in una partita tra amici, un capitombolo in bici la domenica mattina: l’infortunio non guarda il calendario e, quasi sempre, non «succede sul lavoro». E proprio qui scatta la domanda che tanti si fanno, magari solo dopo essersi fatti male: se mi fermo per settimane, chi mi paga? E se a restare non è un semplice livido ma un danno permanente?

L’assicurazione infortuni è la polizza privata pensata esattamente per questo: non cura, indennizza. E pesa parecchio soprattutto per chi non ha una rete di protezione «automatica» - autonomi e liberi professionisti in testa - o per chi vuole coprirsi anche fuori dall’orario di lavoro.

Ecco come funziona davvero nel 2026, cosa copre e cosa resta fuori, perché INAIL e polizze private non sono la stessa cosa e, soprattutto, da cosa dipende il prezzo. Perché la domanda più cercata resta una: quanto costa un’assicurazione infortuni privata?

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Che cos’è un «infortunio» per una compagnia

Nel linguaggio assicurativo l’infortunio è, di norma, un evento fortuito, violento ed esterno che provoca una lesione fisica oggettivamente constatabile. Formula scolastica, ma è utile a piantare un paletto netto: la polizza nasce per gli incidenti improvvisi, non per le patologie che maturano lentamente nel tempo.

Attenzione, però, perché la definizione non è identica in tutte le polizze: alcune includono fattispecie particolari - pensiamo a certi eventi legati agli sforzi fisici - altre le escludono o le limitano. Morale: la risposta «copre o non copre?» sta sempre scritta nelle condizioni di assicurazione e nel set informativo. Da leggere prima della stipula.

INAIL, lavoro e tempo libero: ecco perché non è la stessa cosa

In tanti associano la tutela contro gli infortuni all’INAIL, ed è comprensibile: per milioni di persone la copertura reale, quotidiana, è quella legata al lavoro. Ma qui va fatto ordine. L’INAIL tutela gli infortuni in occasione di lavoro e, in molti casi, anche quelli in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro e ritorno, secondo requisiti precisi. Gli infortuni nel tempo libero - vacanze, sport, hobby, faccende di casa - di norma restano fuori.

E c’è un capitolo che quasi nessuno considera: l’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici, obbligatoria per chi si dedica in modo abituale, gratuito ed esclusivo alla cura della casa e della famiglia tra i 18 e i 67 anni. Costa 24 euro l’anno, si versa entro il 31 gennaio (importo e scadenza confermati anche per il 2026), è deducibile fiscalmente e dà diritto a una rendita vitalizia in caso di inabilità permanente pari o superiore al 16%, oltre a una prestazione una tantum per le inabilità tra il 6% e il 15%.

È una tutela diversa dalla polizza privata, ma vale la pena conoscerla, perché riguarda proprio l’area «casa» che tanti sottovalutano. Insomma: avere o non avere l’INAIL non chiude il discorso. La polizza privata entra in gioco per coprire i buchi: copertura extraprofessionale, 24 ore su 24, capitali più alti per l’invalidità permanente, diarie, rimborsi, assistenza.

Cosa copre una polizza infortuni privata?

Ogni compagnia «impacchetta» il prodotto a modo suo, ma le garanzie ricorrenti sono abbastanza standard. La più importante è l’invalidità permanente da infortunio, il cuore della maggior parte dei contratti: se l’infortunio lascia una menomazione stabile, la compagnia liquida un indennizzo calcolato su capitale assicurato, percentuale di invalidità riconosciuta ed eventuali franchigie.

C’è poi la morte da infortunio, che eroga un capitale ai beneficiari se il decesso deriva da un infortunio coperto, e la diaria da inabilità temporanea, considerata «accessoria» finché non scopri quanto pesa fermarsi un mese: per un autonomo può diventare la voce centrale, perché lega l’indennizzo ai giorni di stop.

Completano il quadro il rimborso delle spese mediche (visite, esami, fisioterapia, con massimali e franchigie che cambiano tutto), gli indennizzi per ricovero, gessatura e immobilizzazione e i servizi di assistenza, dal trasporto sanitario al supporto domiciliare, utili ma da soppesare, perché a volte sono più marketing che sostanza.

Un avviso pratico: la stessa etichetta polizza infortuni extraprofessionale può indicare cose diverse. In certi contratti significa che sei coperto solo fuori dal lavoro; in altri la copertura è 24/7 ma con clausole che cambiano a seconda del contesto. Anche qui, va letto.

Invalidità permanente: franchigia, tabelle e «punti» che spostano i soldi

Quando si parla di assicurazione invalidità permanente, i dettagli non sono dettagli: tre elementi fanno quasi tutto. Il primo è la franchigia, la soglia sotto la quale non viene liquidato nulla (o solo la parte eccedente): alta, abbassa il premio ma rende difficile incassare per le lesioni «medie».

Il secondo sono le tabelle medico-legali, perché la percentuale di invalidità non si stima «a sensazione» ma con criteri fissati dal contratto, e qui le differenze tra polizze pesano soprattutto su lesioni comuni ma impattanti come spalla, ginocchio o polso. Il terzo sono le clausole di liquidazione: alcune polizze aumentano l’indennizzo oltre certe soglie con meccanismi progressivi o a scalare, e valgono più di mille slogan, perché riguardano proprio gli eventi che cambiano davvero la vita.

Se cerchi una copertura seria, la domanda giusta non è solo «quanto pago all’anno», ma: cosa succede, in termini di soldi, se mi riconoscono il 10%, il 20% o il 40% di invalidità?

Infortuni o assicurazione sanitaria: la differenza che molti scoprono tardi

«Ho l’assicurazione sanitaria, quindi sono a posto.» Dipende. L’assicurazione sanitaria è costruita per pagare (o far pagare meno) le cure: visite, diagnostica, ricoveri, interventi, accesso a strutture convenzionate. L’assicurazione infortuni serve invece a indennizzare le conseguenze economiche dell’incidente: invalidità, stop dal lavoro, diaria, capitale in caso di morte.

Qualche sovrapposizione c’è, soprattutto sul rimborso delle spese mediche da infortunio, ma sono prodotti diversi e spesso complementari. Se l’obiettivo è proteggere reddito e stabilità familiare, è la componente «infortuni» quella che mette liquidità in tasca quando non riesci a lavorare o quando resta un danno permanente.

Differenza tra polizza infortuni e polizza vita: non è solo una questione di «morte»

La query è netta: differenza tra infortuni e vita. La polizza vita caso morte tutela i beneficiari se l’assicurato muore, spesso a prescindere dalla causa (salvo esclusioni). La polizza infortuni può prevedere una garanzia morte, ma limitata ai casi in cui il decesso derivi da un infortunio coperto; in compenso paga anche quando non muori, cioè se resti con una menomazione o se sei costretto a fermarti.

Sul piano fiscale, un’avvertenza utile: oggi le polizze infortuni «pure» non sono detraibili (lo erano solo se stipulate o rinnovate entro il 2000), mentre la polizza vita caso morte dà diritto alla detrazione IRPEF del 19% entro un tetto di premio di 530 euro. Se hai un mutuo, figli o un reddito «portante» in famiglia, vita e infortuni rispondono a bisogni diversi e, in molte strategie sensate, convivono senza pestarsi i piedi.

Sport, casa, weekend: dove ti fai male cambia tutto

La differenza tra una polizza che ti protegge e una che ti lascia scoperto spesso sta qui: dove e come ti fai male. Gli infortuni domestici (scale, cucina, bricolage, giardino), lo sport amatoriale (palestra, corsa, calcetto, bici, trekking) e i piccoli incidenti in viaggio o nel tempo libero sono in genere coperti, ma molte polizze mettono paletti sulle attività considerate rischiose: moto, arrampicata, immersioni, competizioni.

Non è cattiveria della compagnia, è statistica del rischio, e quindi prezzo. Se pratichi sport o hobby particolari, dichiaralo e fattelo mettere nero su bianco.

Cosa di solito non copre una polizza infortuni privata

Le esclusioni non sono un dettaglio da fondo pagina: sono la parte che decide se l’assicurazione è utile o solo rassicurante. Le formulazioni cambiano da compagnia a compagnia, ma spesso ricorrono limiti sugli eventi causati da dolo, sugli infortuni in stato di ebbrezza o sotto sostanze non consentite, sulle attività sportive o competitive non dichiarate, su guerra e sommosse, oltre che sulle conseguenze di condizioni preesistenti o di dichiarazioni inesatte.

La regola pratica è semplice: se ometti informazioni rilevanti, rischi guai in fase di liquidazione.

Assicurazione infortuni privata: quanto costa davvero?

Ed eccoci alla domanda delle domande: quanto costa una polizza infortuni? Non esiste un prezzo «giusto» valido per tutti, perché il premio si costruisce su rischio e garanzie.

A pesare di più sono l’età, la professione con la relativa classe di rischio, la scelta tra copertura 24 ore su 24 o solo extraprofessionale, i capitali per invalidità permanente e morte, la presenza di diarie, i massimali e le franchigie del rimborso spese, gli sport praticati e le estensioni a famiglia o viaggi.

Il punto vero, però, è un altro: il costo va letto insieme a cosa succede in caso di sinistro. Una polizza «economica» può nascondere franchigie alte e capitali bassi; una più completa costa di più ma protegge davvero quando serve. Se confronti più preventivi, fallo a parità di capitale per invalidità, franchigia, definizione di infortunio, sport coperti ed esclusioni principali. È l’unico modo per capire quanto costa una polizza infortuni senza farti ingannare dalle etichette.

Come scegliere senza farti ipnotizzare dal premio annuo

Prima di scegliere, è importante farsi le domande giuste. Chiediti anzitutto quanto perdi se ti fermi: se sei autonomo la risposta è spesso «tanto», e allora la diaria da inabilità temporanea diventa centrale. Chiediti chi dipende dal tuo reddito: in una famiglia monoreddito, con figli piccoli o genitori a carico, il capitale per invalidità e morte non può essere simbolico, un ragionamento che vale in fondo anche quando si valuta una copertura a protezione del reddito familiare.

Poi guarda al tuo rischio vero, non a quello percepito: uso di auto o moto, sport, lavori manuali, tempo passato in casa. Verifica quali coperture hai già - welfare aziendale, polizza sanitaria, polizza vita, garanzie legate a un mutuo o alle carte - prima di pagare due volte. E se non hai capito franchigie ed esclusioni, fermati: una polizza incomprensibile è una polizza rischiosa. Potresti pagarla “a vuoto”.