Asia protagonista dei mercati con la Cina partner della Russia

I mercati si apprestano a chiudere la settimana all’insegna dell’incertezza, con l’Asia sempre più protagonista nello scenario mondiale politico, non solo finanziario.

Nel dettaglio, i futures azionari europei e statunitensi sono saliti e il dollaro si è indebolito in un segno di ritorno alla propensione al rischio.

Con il Giappone fermo per una vacanza, gli altri indici asiatici sono stati misti. Hong Kong e Cina continentale hanno oscillato e si accingono ad archiviare la seduta in rosso. Il dragone, però, resta sulla scena della politica internazionale con il rafforzamento dei legami con la Russia e la determinazione ad avere un ruolo nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina.

Intanto, i verbali della Fed hanno mostrato che i funzionari si aspettano ulteriori aumenti dei tassi di interesse per domare l’inflazione. Hanno anche rivelato che “pochi” membri erano aperti a un rialzo di 50 punti base nella riunione della banca centrale all’inizio di questo mese, quando ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base.

Mercati oscillano: Cina-Russia, quali legami?

Non c’è soltanto la Federal Reserve e le attese sulle prossime mosse di rialzi dei tassi ad attirare l’attenzione degli investitori. In questo momento assai complesso a livello mondiale, si guarda molto anche allo scenario di guerra e a tutti i movimenti di alleanze intorno ad esso.

Per questo, la Cina si sta ponendo come protagonista e le tensioni geopolitiche che ne potrebbero derivare sono importanti per i mercati.

Il presidente Vladimir Putin ha detto che sta aspettando che il suo omologo cinese Xi Jinping visiti la Russia mentre rafforza i legami con Pechino attraverso i colloqui con il massimo diplomatico cinese.

La cooperazione tra Russia e Cina “è molto importante per stabilizzare la situazione internazionale”, ha detto Putin mercoledì al consigliere di Stato cinese Wang Yi a Mosca. I due Paesi stanno raggiungendo “nuovi traguardi” anche nel commercio, che potrebbe crescere fino a 200 miliardi di dollari prima del loro obiettivo del 2024, ha affermato Putin.

“L’attuale situazione internazionale è davvero critica e complessa, ma il rapporto tra Cina e Russia è solido come una montagna e può resistere alla prova dei rischi internazionali”, ha risposto Wang, aggiungendo che i legami strategici tra Mosca e Pechino non saranno soggetto a pressioni da parte di terzi.

La Cina ha detto che presto rilascerà i dettagli di un piano per portare la pace in Ucraina, una proposta accolta con scetticismo negli Stati Uniti e in Europa.

Chip in focus nei mercati

Da segnalare, sui mercati, che Cina e Hong Kong viaggiano sotto la parità negli ultimi minuti di scambi. Positivi, invece, Taiwan e Corea del Sud. Le azioni del colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Co sono aumentate del 2,2%, alzando il benchmark di Taiwan dell’1,3%. Un guadagno del 4% per SK Hynix e un guadagno del 2% per Samsung (005930.KS) hanno spinto Kospi (.KS11) della Corea del Sud in rialzo dell’1%.

“Il settore dei semiconduttori è stato travagliato, ma i segnali di ripresa stanno crescendo”, ha affermato Kiyong Seong, macro stratega capo dell’Asia presso Societe Generale di Hong Kong. “I mercati si sono posizionati per una ripresa nella seconda metà di quest’anno, quindi qualsiasi elemento di supporto è utile per i prezzi.”

Nella notte, il chipmaker Nvidia è salito del 9%. La società ha riportato entrate e utili netti leggermente superiori a quanto previsto da Wall Street, nonostante un calo anno su anno in entrambe le categorie.

Sebbene sia i ricavi che gli utili siano diminuiti rispetto ai $1,32 per azione dello scorso anno e ai $7,64 miliardi di vendite, Nvidia è stata sempre più vista dagli investitori come uno dei titoli di chip meglio posizionati per sopportare un rallentamento economico che danneggia le vendite di PC e semiconduttori.

Il business dei data center di Nvidia, che include chip per l’intelligenza artificiale, ha continuato a crescere, suggerendo che potrebbe continuare a beneficiare pesantemente di software di intelligenza artificiale come ChatGPT e il chatbot AI di Microsoft Bing