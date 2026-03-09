Ascolti TV: la serata di domenica 8 marzo 2026 ha visto una sfida agguerrita in prima serata, inedita rispetto alle ultime settimane e con qualche ritorno davvero importante per i palinsesti generalisti.

Ma andiamo con ordine. Su RAI 1 l’attesa quinta stagione della fortunata fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera protagonista. Su CANALE 5, invece, il tredicesimo appuntamento con il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. Chi ha vinto nei dati audience?

Vince dominando la serie di RAI 1 Imma Tataranni 5, che registra quasi 4 milioni di spettatori (24,1% di share); flop totale per Chi Vuol Essere Milionario su CANALE 5, con meno di 1,6 milioni di spettatori spettatori e appena 13,1% di share.

Le altre reti vedevano in palinsesto programmi di informazione e approfondimento e anche diverse proposte di cinema, sia italiano che internazionale. Come sempre, Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, mentre su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene; su RAI 3 ecco Presa Diretta, condotto da Riccardo Iacona, mentre su RAI 2 spazio a Divorzio a Las Vegas, commedia del 2020 con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e Gianmarco Tognazzi. Su TV8, invece, troviamo Operation fortune, film d’azione hollywoodiano con Jason Statham.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra lo stakanovista Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con 4.416.000 spettatori e il 23,1% di share; poco dietro Affari Tuoi su RAI 1 che fa 4.319.000 spettatori (22,7% di share).

Ascolti TV domenica 8 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: 3.961.000 spettatori (24,1% di share) CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: 1.577.000 spettatori (13,1% di share) NOVE - Che Tempo che Fa: 1.349.000 spettatori (7,8% di share) ITALIA 1 - Le Iene Show: 1.215.000 spettatori (9,9% di share) RAI 3 - Presa Diretta: 732.000 spettatori (4,1% di share) RETE 4 - Fuori dal Coro: 647.000 spettatori (5,2% di share) LA7 - Il caso Epstein: 605.000 spettatori (3,5% di share) RAI 2 - Divorzio a Las Vegas: 437.000 spettatori (2,4% di share) TV8 - Operation Fortune: 221.000 spettatori (1,4% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 8 marzo 2026

Andata in onda ieri sera in prima serata su RAI 1, la quinta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha segnato il ritorno televisivo del personaggio interpretato da Vanessa Scalera, uno dei titoli seriali più riconoscibili degli ultimi anni per la RAI. La nuova era si è aperta con l’episodio Liberi tutti, in cui la determinata magistrata della Procura di Matera si trova a indagare su due casi apparentemente distinti – la scomparsa di Adele Dalmaso e il ritrovamento di una donna morta nel lago di Monticchio – destinati a rivelarsi collegati.

La serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ed è prodotta da Rai Fiction insieme a IBC Movie e Rai Com, con il sostegno della Regione Basilicata e della Lucana Film Commission. Il progetto rappresenta anche un investimento economico significativo per la televisione pubblica.

Per avere un ordine di grandezza dei costi della serie, la terza stagione – composta da quattro serate – ha avuto un budget di circa 9.172.521 euro. Una cifra che colloca la fiction tra le produzioni seriali italiane di fascia medio-alta per la TV generalista, con un costo di circa 2,3 milioni di euro di media a puntata.

Non sono invece pubblici i cachet degli interpreti principali o della protagonista Vanessa Scalera, che restano coperti da riservatezza contrattuale. Tuttavia la serie continua a garantire, secondo le amministrazioni locali e i produttori, un ottimo rapporto tra costi di produzione e risultati di ascolto, oltre a una forte promozione internazionale dell’immagine di Matera e dei suoi celebri Rioni Sassi.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti è a tutti gli effetti uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. Lo scorso dicembre, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, il campione è stato Guido, che si è portato a casa ben 150 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.

Per quanto riguarda il cinema, invece, in palinsesto sulla TV generalista ieri c’era un solo titolo hollywoodiano: Operation Fortune su TV8, film d’azione del 2023 con l’irreprensibile Jason Statham. Un film che ha visto un grande dispendio economico per la produzione (circa 50 milioni di dollari) ma anche un risultato tiepido al botteghino: poco più di 49 milioni di dollari a livello globale.