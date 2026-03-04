Ascolti TV: dopo il boom di ascolti per Scherzi a Parte su CANALE 5 nella serata di lunedì, con oltre 3,5 milioni di spettatori, l’ammiraglia Mediaset punta ancora al bersaglio grosso con il grande calcio in prima serata. In questa prima settimana di marzo, d’altronde, dopo la chiusura definitiva del Festival di Sanremo 2026, i palinsesti del piccolo schermo si stanno riassestando con diverse proposte nuove e qualche ritorno gradito.

Su RAI 1 è andato in scena Gloria - Il ritorno, film TV con Sabrina Ferilli e sequel dell’omonima serie diretta da Fausto Brizzi (il film è diretto da Giulio Manfredonia), con, tra gli altri, Sergio Assisi e Claudia Gerini. Su CANALE 5, come detto, ecco il ritorno della della Coppa Italia di calcio, con la semifinale di andata tra Como e Inter in diretta e in chiaro. Sebbene il match non sia stato entusiasmante (0-0 il risultato finale), sono i tanti gli appassionati rimasti incollati alla TV. E stasera si replica, con l’altra semifinale tra Lazio e Atalanta (dirottata però su ITALIA 1).

3,7 milioni di spettatori e più del 19% di share: vince Como-Inter su CANALE 5, con la Coppa Italia di calcio che batte Gloria su RAI 1 con più di un milioni di audience di scarto. Ottima la performance di DiMartedì di Giovanni Floris su LA7 che fa quasi 1,7 milioni di spettatori e sfiora l’11% di share.

Sulle altre reti, invece, il palinsesto del martedì è stato più o meno simile alle scorse settimane, con diversi talk di attualità e approfondimento e qualche nuova idea. Spicca su tutti Stasera a letto tardi, nuovo show comico firmato dai The Jackal su RAI 2, che inaugura una nuova era anche per l’intrattenimento della seconda rete. Poco cinema sui canali generalisti, ad esclusione di TV8 che ha trasmesso la commedia Tutte contro di lui del 2014, diretta da Nick Cassavetes e con protagoniste Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton.

Nell’access prime time, invece, stavolta è Stefano De Martino a correre da solo, a causa dello stop de La Ruota della Fortuna dovuto alla Coppa Italia di calcio. Affari Tuoi senza rivali, quindi, con quasi 5,9 milioni di spettatori e addirittura il 27,4% di share.

Ascolti TV martedì 3 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

CANALE 5 - Calcio, Coppa Italia: Como-Inter: 3.737.000 spettatori (19,2% di share) RAI 1 - Gloria - Il ritorno: 2.691.000 spettatori (16,9% di share) LA7 - DiMartedì: 1.672.000 spettatori (10,8% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 1.082.000 spettatori (9,1% di share) RAI 2 - Stasera a letto tardi: 805.000 spettatori (5,5% di share) RAI 3 - FarWest: 691.000 spettatori (4,8% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 628.000 spettatori (5% di share) NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori: 397.000 spettatori (2,6% di share) TV8 - Tutte contro di lui: 297.000 spettatori (1,7% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 3 marzo 2026

Diretto da Giulio Manfredonia,

Gloria – Il ritorno

è il film TV evento andato in onda su RAI 1 ieri sera e pensato come epilogo della fiction di successo Gloria, lanciata nel 2024. Il progetto riporta al centro della scena Sabrina Ferilli, che riprende il ruolo dell’attrice in declino Gloria Grandi, ora alle prese con le conseguenze delle proprie scelte e con il tentativo di ricostruire una vita privata e professionale dopo lo scandalo che ha segnato la sua carriera.

Nel cast compaiono anche Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti, Claudia Gerini, Pino Strabioli, David Sebasti e Francesco Arca, coinvolti in un racconto che concentra in un’unica serata televisiva il capitolo conclusivo della storia. La scelta di racchiudere il finale in un film TV di circa due ore ha diviso il pubblico, con numerosi commenti sui social che hanno criticato la rapidità del racconto e la struttura narrativa particolarmente compressa.

Dal punto di vista finanziario, non sono stati diffusi dati ufficiali relativi al budget di produzione del film TV né ai cachet degli interpreti principali. La RAI non ha pubblicato cifre dettagliate sui costi del progetto e, al momento, non risultano stime verificate nelle principali banche dati di settore.

Ma il vincitore della serata è stato il calcio, sebbene la sfida tra Como e Inter, valevole per l’andata della Coppa Italia di calcio 2025/2026, non abbia regalato emozioni indimenticabili. Uno 0 a 0 che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno, che l’Inter giocherà in casa, a San Siro, con i favori del pronostico. Nulla vieta, però, al Como di sognare, anche perché in caso di parità pure a Milano, l’accesso in finale si deciderà ai supplementari o ai rigori. Il match di ritorno è previsto per la settimana del 21-22 aprile.