Ascolti TV ieri sera, 29 dicembre 2025: chi ha vinto tra Se Fossi Te ed Ennio Doris - C’è Anche Domani?

Ascolti TV: la serata di lunedì 29 dicembre 2025 ha visto una sfida agguerrita e completamente nuova, con tante prime visioni e qualche grande classico tipico del periodo festivo. D’altronde, l’atmosfera natalizia non si osserva solo nei film per tutta la famiglia ma anche in una programmazione più “rilassata” - fatta solitamente di programmi più leggeri e grandi classici - che però non è esente da qualche nuova produzione interessante.

Per i primi canali di RAI e Mediaset era tutto inedito: da una parte la seconda e ultima puntata della miniserie TV tutta “in famiglia” Se Fossi Te, con Marco Bocci e Laura Chiatti, su RAI 1; dall’altra, invece, il biopic con Massimo Ghini Ennio Doris - C’è anche domani, su CANALE 5.

Trionfo di Se Fossi Te su RAI 1 che chiude con 3,1 milioni di spettatori e oltre il 20% di share. Più indietro il racconto biografico su Ennio Doris su CANALE 5, che raccoglie meno di 1,4 milioni di spettatori.

In lista, in prima serata, c’erano anche diverse proposte concorrenti, che spaziavano dai grandi classici del cinema nostrano, come l’indimenticabile Non ci resta che piangere su RETE 4, ai cult internazionali - Will Hunting sugli scudi su LA 7 - fino a qualche programma di cultura e, perché no, anche un po’ di reality, con il ritorno de Il Collegio su RAI 2.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con 5.183.000 spettatori e il 25,9% di share. Affari Tuoi si ferma a 4.716.000 spettatori e 23,4% di share.

Ascolti TV lunedì 29 dicembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Se a CANALE 5, come sovente accade, va l’access prime time, è RAI 1 con la miniserie Se Fossi Te a sbancare in prima serata, doppiando il biopic su Ennio Doris.

RAI 1 - Se Fossi Te: 3.104.000 spettatori (20,8% di share) CANALE 5 - Ennio Doris - C’è anche domani: 1.386.000 spettatori (9,8% di share) RETE 4 - Non ci resta che piangere: 997.000 spettatori (6,3% di share) ITALIA 1 - Will Hunting - Genio Ribelle: 984.000 spettatori (6,2% di share) RAI 3 - Vita da Gatto: 723.000 spettatori (4% di share) NOVE - Cash or Trash - Il Natale dei tesori: 691.000 spettatori (4,4% di share) LA7 - La Torre di Babele - L’Italia degli Arroganti, Noi figli di Manzoni: 670.000 spettatori (3,6% di share) RAI 2 - Il Collegio: 505.000 spettatori (3,5% di share) TV8 - I tre moschettieri - D’Artagnan: 452.000 spettatori (2,9% di share)

leggi anche I 100 film con i maggiori incassi nella storia del cinema

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, lunedì 29 dicembre 2025

Andato in onda ieri sera in prima serata su RAI 1, Se Fossi Te è una miniserie TV natalizia che fa pensare e sorridere allo stesso tempo, con un buon riscontro di pubblico nella giornata di domenica 28 dicembre, in occasione della prima puntata. Protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti, per la prima volta insieme in una fiction, nei panni di Massimo, operaio vedovo con due figli e un padre anziano a carico, e Valentina, erede di una solida azienda dolciaria: due esistenze agli antipodi che, complice un desiderio espresso a Natale, finiscono per incrociarsi in modo del tutto inaspettato.

Prodotta da Rai Fiction ed Eagle Original Content e diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, la miniserie è stata girata in Friuli-Venezia Giulia con il supporto della Film Commission regionale e può contare su un cast corale che include, tra gli altri, Nino Frassica e Bebo Storti. Pur in assenza di dati ufficiali su costi di produzione e cachet, Se Fossi Te si colloca nel solco delle grandi fiction Rai di prima serata, caratterizzate da investimenti importanti e da volti molto noti al pubblico. Il risultato è un racconto pensato per il periodo festivo ma che non si ferma al “solito intrattenimento natalizio”.

Di contro, CANALE 5 schierava il film Ennio Doris - C’è anche Domani, biopic italiano di attualità con un cast di primo piano e una storia che ripercorre le tappe salienti della vita di uno dei più noti imprenditori italiani. Il film, uscito nelle sale nel 2024, è diretto da Giacomo Campiotti e liberamente ispirato all’autobiografia omonima del banchiere veneto Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. A partire dalla sua infanzia in provincia di Padova, fino alla decisione clamorosa di rimborsare personalmente migliaia di clienti dopo il crollo di Lehman Brothers nel 2008, il film esplora momenti di crisi, scelte coraggiose e relazioni familiari intense di una figura che rivoluzionò il mondo della finanza italiana.

Nei panni di Ennio Doris adulto troviamo Massimo Ghini, Lucrezia Lante Della Rovere interpreta Lina Tombolato, mentre nelle parti dei protagonisti da giovani troviamo Daniel Santantonio e Emma Benini. Il film, prodotto da Movie Magic International e distribuito da Medusa Film, è stato girato tra Milano, Genova e l’entroterra veneto tra settembre e novembre 2023 ed è stato proiettato nei cinema come evento speciale dal 15 al 17 aprile 2024 prima di approdare in TV.

Il budget di produzione di Ennio Doris - C’è anche Domani è stato stimato in circa 15 milioni di euro, una cifra importante da suddividere tra cachet del cast e, soprattutto, location importanti tra la Liguria, la Lombardia e il Veneto.

E per quanto riguardo i dati del box office? Considerando che la proiezione evento ufficiale è durata solo tre giorni (nell’aprile del 2024), il film è stato il più visto nel suo periodo di uscita, con più di 450 mila euro incassati tra il 15 e il 17 aprile e circa 62 mila spettatori complessivi. Un dato reso possibile anche dalla promozione stessa dei banker di Mediolanum.