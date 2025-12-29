Ascolti TV ieri sera, 28 dicembre 2025: chi ha vinto tra Se Fossi Te e Chi Vuol Essere Milionario?

Ascolti TV: la serata di domenica 28 dicembre 2025 ha visto una sfida inedita in prima serata, con tanto clima natalizio sulla TV generalista e uno “scontro” tra proposte molto diverse sulle reti principali. Sulla RAI, ieri è stata la volta di un film TV in due puntate (domenica 28 e lunedì 29 dicembre) perfetto per Natale, con interpreti Marco Bocci e Laura Chiatti (marito e moglie nella vita) e dal titolo Se Fossi Te. Su CANALE 5, invece, il grande ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. Nelle scorse uscite, era stato proprio il format evergreen di Mediaset a spopolare in più occasioni.

A vincere è stato il film TV Se Fossi Te su RAI 1 con un totale di 2,9 milioni di spettatori; più indietro, stavolta, Chi Vuol Essere Milionario, che conquista circa 2,1 milioni di spettatori.

Le altre reti vedevano, tra gli altri, in palinsesto diverse proposte per tutta la famiglia, come al solito sotto le feste. Niente Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE ma Giorgio Panariello in un one man show; ok, invece, Report di Sigfrido Ranucci su RAI 3, mentre su RAI 2 spazio a Le Pistolere con le indimenticabili Brigitte Bardot e Claudia Cardinale. Su ITALIA 1, infine, La banda dei Babbi Natale, con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino. Vince di poco La Ruota della Fortuna sulla principale rete Mediaset con 4.831.000 spettatori e il 25,9% di share; Affari Tuoi su RAI 1 totalizza invece 4.653.000 spettatori (24,7% di share).

Ascolti TV domenica 28 dicembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Se nell’access prime trionfa CANALE 5, RAI1 si prende la prima serata con margine.

RAI 1 - Se Fossi Te: 2.905.000 spettatori (18,9% di share) CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: 2.274.000 spettatori (18,8% di share) RAI 3 - Report: 1.246.000 spettatori (7,4% di share) ITALIA 1 - La Banda dei Babbi Natale: 944.000 spettatori (5,7% di share) NOVE - Giorgio Panariello – La Favola Mia: 753.000 spettatori (4,8% di share) RETE 4 - Zona Bianca: 648.000 spettatori (4,9% di share) LA7 - Una giornata particolare: 514.000 spettatori (3,3% di share) TV8 - Il mio angelo di Natale: 459.000 spettatori (2,8% di share) RAI 2 - Le pistolere: 362.000 spettatori (2,1% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 28 dicembre 2025

Andato in onda ieri sera in prima serata su RAI 1, Se Fossi Te è il film TV natalizio che unisce commedia e riflessione sociale attraverso il classico espediente dello scambio di vite. Protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti, per la prima volta insieme in una fiction, nei panni di Massimo, operaio vedovo con due figli e un padre anziano a carico, e Valentina, erede di una solida azienda dolciaria: due esistenze agli antipodi che, complice un desiderio espresso a Natale, finiscono per incrociarsi in modo del tutto inaspettato.

Prodotta da Rai Fiction ed Eagle Original Content e diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, la miniserie è stata girata in Friuli-Venezia Giulia con il supporto della Film Commission regionale e può contare su un cast corale che include, tra gli altri, Nino Frassica e Bebo Storti. Pur in assenza di dati ufficiali su costi di produzione e cachet, Se Fossi Te si colloca nel solco delle grandi fiction Rai di prima serata, caratterizzate da investimenti importanti e da volti molto noti al pubblico. Il risultato è un racconto pensato per il periodo festivo, capace di intrattenere e al tempo stesso invitare a guardare la realtà da una prospettiva diversa. I dati auditel confermano l’interesse degli spettatori per storie familiari dal forte messaggio umano.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti continua a rappresentare uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. Due settimane fa, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, il concorrente Antonio si è portato a casa una somma di 150 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.