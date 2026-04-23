Ascolti TV ieri sera, 22 aprile 2026: chi ha vinto tra Sister Act 2 e il GF VIP?

Ascolti TV: dopo il grande seguito della stagione in corso nei dati audience di Stasera Tutto è Possibile, con Stefano De Martino al timone, come ogni mercoledì anche ieri sera si è replicato, sebbene ufficialmente la stagione si era conclusa sette giorni fa. Difatti, ieri su RAI 2 è andato in onda una sorta di best of. D’altro canto, per le ammiraglie di Rai e Mediaset abbiamo assistito a due proposte molto diverse.

Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda anche questa settimana un cult indimenticabile come Sister Act 2 (dopo il primo capitolo di mercoledì scorso), con Whoopi Goldberg mattatrice assoluta. Di contro, invece, CANALE 5 ha proposto eccezionalmente il GF VIP, condotto come sempre da Ilary Blasi, dopo lo stop di martedì. Senza dimenticare il calcio su ITALIA 1 con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Chi avrà vinto nei dati audience?

Oltre al meglio di STEP, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con anche il rientro di Una Giornata Particolare su LA7, a cura di Aldo Cazzullo. Pochi film all’appello, relegati principalmente alle reti tematiche.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e il già citato De Martino, che si sdoppia di programma e di rete nella stessa sera.

Ascolti TV mercoledì 22 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 2 - Anche Stasera Tutto è Possibile :

: CANALE 5 - Grande Fratello VIP :

: RAI 1 - Sister Act 2 :

: RAI 3 - Chi l’ha visto? :

: ITALIA 1 - Coppa Italia: Atalanta-Lazio :

: TV8 - Alessandro Borghese: 4 ristoranti :

: LA7 - Una Giornata Particolare :

: RETE 4 - Realpolitik :

: NOVE - Teresa Mannino in Sento la Terra Girare:

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026

Di fatto, anche ieri - nonostante il best of - gli occhi erano puntati su Stefano De Martino con la puntata speciale di Stasera tutto è possibile, il comedy show basato su giochi fisici, improvvisazione e momenti di comicità che ruotano attorno a prove diventate ormai iconiche come la celebre “stanza inclinata”.

Dal punto di vista economico, i dati ufficiali sui costi dello show non sono pubblici: non esiste una cifra ufficiale sul budget di produzione di Stasera tutto è possibile. Molto più chiari sono, invece, i numeri legati al volto principale del programma. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe firmato nel 2024 un contratto quadriennale con la RAI da circa 2 milioni di euro l’anno, per un totale di circa 8 milioni nel periodo dell’accordo. Va detto, però, che queste erano le informazioni conosciute prima della nomina a direttore artistico di Sanremo 2027, incarico che sicuramente farà schizzare ancora più in alto i compensi del conduttore partenopeo.

Di contro, CANALE 5 schierava eccezionalmente di mercoledì il Grande Fratello VIP, che come mole di di investimenti e budget non è paragonabile a tali produzioni, sebbene i costi siano notevoli e molteplici:

innanzitutto, la macchina organizzativa prevede almeno 200 persone tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post);

tra macchinisti, operai e operatori TV, che sono comunque impegnati per almeno 4 mesi all’anno (tra produzione, pre e post); poi c’è da badare alla casa , che, secondo alcune stime, potrebbe valere tra i 700 mila e i 900 mila euro , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria;

, che, secondo alcune stime, potrebbe valere , senza contare affitto di Cinecittà (non proprio Cologno Monzese), manutenzione ordinaria e straordinaria; non dimentichiamoci dei conduttori e degli ospiti in studio: se in passato Alfonso Signorini da timoniere percepiva un cachet tra i 20 e i 30 mila euro a puntata, oggi [Ilary Blasi potrebbe superare i 900 mila euro complessivi per l’intera stagione come “paga base”. Ma anche le opinioniste come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno un impatto importante, che può variare da 15.000 a 30.000 euro di gettone a puntata;

come “paga base”. Ma anche le opinioniste come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno un impatto importante, che può variare da 15.000 a 30.000 euro di gettone a puntata; e poi ci sono loro, i concorrenti : da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota tra i 50 e i 100 euro al giorno per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media tra i 4.000 e i 7.000 euro a settimana , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per Valeria Marini qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana;

: da questo punto di vista, il GF “NIP” è sicuramente più economico rispetto alla variante “VIP”, poiché i comuni mortali si accontentano di una quota per essere ripresi h24 nella casa più spiata d’Italia. I VIP, invece, incassano in media , con punte anche molto superiori. Ad esempio, per qualche anno fa si parlò di cifre vicine ai 50 mila euro a settimana; infine, va considerato il montepremi finale, che da qualche edizione a questa parte non supera i 100 mila euro.

Impossibile non citare l’unico film presente sui canali generalisti In prima serata: Sister Act 2 - Più svitata che mai su RAI 1, cult della commedia musicale anni ’90, con Whoopi Goldberg che torna nelle vesti monacali dopo il primo capitolo. La pellicola diretta da Bill Duke non è solo un successo da TV ancora oggi ma lo fu anche al botteghino all’epoca: a fronte di un budget di circa 38 milioni di dollari, Sister Act 2 incassò oltre 125 milioni di dollari in tutto il mondo.