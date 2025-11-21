Ascolti TV ieri sera, 20 novembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore e La Ruota dei Campioni?

Ascolti TV: la serata di giovedì 20 novembre 2025 ha visto una sfida con show in primo piano, fiction italiane e diverse pellicole americane. Sullo sfondo, contenitori di attualità e politica e anche il varietà di successo condotto da Geppi Cucciari su RAI 3. RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due proposte diverse: la prima puntata dell’attesa terza stagione di Un Professore sull’ammiraglia RAI, e la versione estesa della Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, con la prima serata dedicata a La ruota dei Campioni sulla principale delle reti Mediaset.

A vincere è stata La Ruota dei Campioni che ha conquistato un totale di 5.881.000 spettatori e ben 28% di share su CANALE 5; non male comunque la prima TV di Un Professore 3 su RAI 1, che comunque si ferma a 3.556.000 spettatori con il 20% di share.

Più indietro le altre reti, che vedevano in palinsesto, come detto, il varietà Splendida Cornice di Geppi Cucciari su RAI 3, che si prende il terzo posto di serata sfiorando il milione di spettatori, e talk di approfondimento politico, di attualità e di cronaca.

Sugli altri canali il grande cinema americano è stato uno dei protagonisti. Ad esempio, su ITALIA 1 gli appassionati dei film action hanno trovato pane per i propri denti con Codice Unlocked, con un cast d’eccezione tra cui Noomi Rapace, Michael Douglas, Orlando Bloom e John Malkovich. Su TV8, invece, grande protagonista Liam Neeson e il suo L’uomo sul treno - The Commuter, affiancato da Vera Farmiga e Patrick Wilson.

Nell’access prime time, l’insolito ruolo di “correre da solo” stavolta per Stefano De Martino che registra 4.457.000 spettatori spettatori con il 21% di share.

Ascolti TV giovedì 20 novembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. L’inedita “serata lunga” tra access prime time e prima serata di CANALE 5 ha sparigliato le carte. In ogni caso, è la rete principale Mediaset a portare a casa la palma della vincitrice per audience.

CANALE 5 - La Ruota dei Campioni: 5.881.000 spettatori (28% di share) RAI 1 - Un professore 3: 3.556.000 spettatori (20% di share) RAI 3 - Splendida Cornice: 983.000 spettatori (5,9% di share) LA7 - Piazza Pulita: 899.000 spettatori (6,4% di share) RETE 4 - Dritto e Rovescio: 747.000 spettatori (5,5% di share) RAI 2 - Ore 14 Sera: 652.000 spettatori (4,8% di share) ITALIA 1 - Codice Unlocked: NOVE - Save the Dating - Amori in corso: 324.000 spettatori (1,8% di share) TV8 - L’Uomo sul Treno: 258.000 spettatori (1,4% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 20 novembre 2025

Un Professore 3 è andato in onda ieri sera in prima visione con i primi 2 episodi (per un totale di 12); la terza stagione ci accompagnerà fino alle porte del Natale, con l’ultima puntata prevista per il prossimo 18 dicembre. I protagonisti sono sempre loro: Alessandro Gassman, il professore di filosofia Dante Balestra, e Claudia Pandolfi, che interpreta la madre dello studente Manuel. Nella terza stagione, la 5ª B del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Roma affronta l’anno della maturità tra scelte difficili e nuovi arrivi.

Sebbene non ci sia una comunicazione ufficiale sul budget previsto per la realizzazione di Un Professore 3, possiamo provare a stimare un costo indicativo secondo le informazioni a disposizione. La fiction più costosa della RAI per la stagione 2024-2025 è stata L’Amica Geniale 4, che per appena 5 episodi ha visto spese di circa 56 milioni di euro.

Più probabile che Un Professore 3 sia nella fascia tra i 12 e i 14 milioni di euro, come accaduto per altre serie TV inedite con 6 prime serate come Sempre al tuo fianco e Mina Settembre 2.

Questo budget ci dice che ogni episodio (di circa 50-60 minuti) è costato circa un 1 milione di euro.

Ma il vero vincitore di ieri è stato ancora una volta Gerry Scotti, che è tornato in prima serata con La Ruota dei Campioni (dopo aver dominato in lungo e in largo nell’access prime time negli ultimi mesi), uno speciale evento su CANALE 5 che ha riunito i 9 concorrenti più vincenti della stagione de La Ruota della Fortuna. Affiancato da Samira Lui, il conduttore ha guidato una gara serrata con format a eliminazione: tre sfide tematiche da quattro round ciascuna, terminando con una manche finale imprevedibile in cui il vincitore si poteva aggiudicare un premio di 300.000 €.

Ma quanto costa il programma nel suo insieme? Essendo un gioco a premi non elevatissimi, è lecito pensare che la spesa maggiore sia quella dei conduttori. In questo caso, principalmente Gerry Scotti: non ci sono cifre ufficiali in tal senso, ma alcune fonti autorevoli parlavano di un cachet tra i 20.000 e i 30.000 euro per ogni puntata di Caduta Libera. Ecco, con La Ruota della Fortuna, considerati orario di trasmissione e successo, questa cifra potrebbe anche lievitare.

Tra le pellicole trasmesse ieri, invece, non erano presenti dei veri e propri cult ma più che altro prodotti dal cast interessante e perfetti per raccogliere quella parte di pubblico che vuole un buon film da guardare piuttosto che show e talk. E, possiamo dire, dei titoli che nemmeno al cinema avevano raccolto cifre stellari: se Codice Unlocked (2017), nonostante un cast numeroso e di primo livello (Rapace, Douglas, Bloom, Malkovich e Collette, tutti nomi di primissimo piano), aveva portato a casa davvero poco al botteghino, L’uomo sul Treno (2018) si difende con circa 100 milioni di dollari complessivi. In ogni caso, parliamo di due non prime visioni che sono state riproposte negli anni da diversi canali della nostra TV.