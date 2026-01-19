Ascolti TV ieri sera, 18 gennaio 2026: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi Vuol Essere Milionario?

Ascolti TV: la serata di domenica 18 gennaio 2026 ha visto una sfida agguerrita in prima serata, sulla falsa riga della scorsa settimana, con uno “scontro” tra proposte molto diverse sulle reti principali. Sulla RAI, ieri è stata la volta degli episodi 5 e 6 della fiction Prima di Noi; su CANALE 5, invece, il grande ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. La scorsa settimana era stato proprio Il Milionario a spuntarla secondo i dati audience - anche se di pochissimo.

A vincere è stato di nuovo Chi Vuol Essere Milionario su CANALE 5 con 2.241.000 spettatori e il 16,6% di share; peggiora la fiction Prima di Noi su RAI 1 con un totale di 1.921.000 spettatori e l’11,2% di share.

Le altre reti vedevano in palinsesto, tra gli altri, programmi di informazione e approfondimento, film italiani e anche qualche pellicola internazionale. Ecco Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, con uno speciale dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni, mentre su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene; ok anche Report di Sigfrido Ranucci su RAI 3, mentre su RAI 2 spazio a Il mio regno per una farfalla, film in prima TV diretto e interpretato da Sergio Assisi. Su LA7 è la volta di The Peacemaker, con George Clooney e Nicole Kidman. E, ancora, su TV8 troviamo Robert De Niro nella commedia per tutta la famiglia Nonno questa volta è guerra.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra lo stakanovista Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna sulla principale rete Mediaset con 4.876.000 spettatori e il 24,1% di share; Affari Tuoi su RAI 1 totalizza invece 4.468.000 spettatori (22,1% di share).

Ascolti TV domenica 18 gennaio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. CANALE 5 trionfa sia nell’access prime time che in prima serata. Boom assoluto per il ricordo di Ornella Vanoni sul NOVE.

CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: 2.241.000 spettatori (16,6% di share) RAI 1 - Prima di Noi: 1.921.000 spettatori (11,2% di share) NOVE - Che Tempo che Fa - Ornella Senza Fine: 1.702.000 spettatori (10,5% di share) RAI 3 - Report: 1.548.000 spettatori (8,2% di share) ITALIA 1 - Le Iene Show: 1.171.000 spettatori (9% di share) RETE 4 - Fuori dal Coro: 638.000 spettatori (4,8% di share) RAI 2 - Il mio regno per una farfalla: 608.000 spettatori (3,1% di share) LA7 - The Peacemaker: 344.000 spettatori (1,9% di share) TV8 - Nonno questa volta è guerra: 297.000 spettatori (1,6% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 18 gennaio 2026

Andata in onda ieri sera in prima serata su RAI 1, la terza puntata di Prima di Noi - con gli episodi 5 e 6 - prosegue la saga familiare e storica che racconta oltre sessant’anni di storia italiana attraverso le vicende della famiglia Sartori, dal Friuli rurale alla Torino industriale tra due guerre mondiali, boom economico e anni di piombo.

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e adattata per la televisione da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella, Prima di Noi è una produzione Wildside in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com. La regia è firmata da Luchetti e Santella, mentre il cast comprende nomi come Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico e Matteo Martari.

Dal punto di vista produttivo, Prima di Noi si colloca tra quelle fiction con budget dichiarato:

secondo i dati di Crew United, il costo complessivo stimato supera i 22,2 milioni di euro, sostenuto in parte da tax credit ministeriali e contributi pubblici quali quelli della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Ministero della Cultura) e di fondi regionali per l’audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Tale investimento la pone a un livello medio-alto rispetto ad altre serie italiane, considerando che produzioni di approfondimento o con cast di richiamo sul primo canale RAI spesso superano i 1-2 milioni di euro per episodio. In questo caso, siamo oltre i 2 milioni di euro per singolo episodio di 60 minuti.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti è a tutti gli effetti uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. A dicembre, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, il concorrente Luigi si è portato a casa 70 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.