Ascolti TV: dopo il grande seguito della stagione in corso nei dati audience di Stasera Tutto è Possibile, con Stefano De Martino al timone, come ogni mercoledì anche ieri sera si è replicato, con la RAI che ha puntato ancora tutto sul secondo canale per sbancare. E parliamo dell’ultima puntata della stagione, quindi un appuntamento importante. Settimana scorsa, incredibile ma vero, fu però RAI 1 con Pretty Woman a vincere per spettatori complessivi. CANALE 5, invece, se la gioca sempre con una delle sue dizi turche di maggior successo.

Andando con ordine. Su RAI 1 è andato in onda anche questa settimana un cult indimenticabile come Sister Act (ennesima replica, ovviamente), con Whoopi Goldberg mattatrice assoluta, che, in qualche modo, ha l’intenzione di lasciare spazio al pubblico di STEP su RAI 2. Di contro, invece, CANALE 5 ha proposto la soap Forbidden Fruit, che riscuote sempre un discreto successo. Chi avrà vinto stavolta nei dati audience.

Vince l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile su RAI 2 che chiude con poco meno di 2,2 milioni di audience e il 16% di share. Molto dietro RAI 1 con Sister Act, che si ferma a 1,7 milioni di spettatori, e Forbidden Fruit su CANALE 5, che invece supera di poco la soglia di 1,8 milioni.

Oltre all’ultima puntata di STEP, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con anche il documentario a cura di Roberto Saviano su LA7 in prima serata. C’è anche il calcio con la Champions League su TV8. Pochi film all’appello, relegati principalmente alle reti tematiche.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e il già citato De Martino, che si sdoppia di programma e di rete nella stessa sera. Vince Affari Tuoi su RAI 1 con 4.985.000 spettatori (24% di share); battuta, stavolta, La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che non va oltre 4.731.000 spettatori e il 22,9% di share.

Ascolti TV mercoledì 15 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Trionfa RAI 2 contro le ammiraglie RAI e Mediaset.

RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile: 2.167.000 spettatori (16% di share) CANALE 5 - Forbidden Fruit: 1.805.000 spettatori (12,9% di share) RAI 1 - Sister Act: 1.749.000 spettatori (10,5% di share) RAI 3 - Chi l’ha visto?: 1.242.000 spettatori (7,9% di share) ITALIA 1 - Le Iene: 1.057.000 spettatori (8,4% di share) TV8 - UEFA Champions League - Arsenal-Sporting Lisbona: 803.000 spettatori (4,2% di share) LA7 - La giusta distanza: 634.000 spettatori (3,6% di share) RETE 4 - Realpolitik: 517.000 spettatori (4% di share) NOVE - Teresa Mannino in Sono Nata il Ventitré: 376.000 spettatori (2,3% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 15 aprile 2026

Di fatto, anche ieri - anzi, soprattutto ieri - gli occhi erano puntati su Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, il comedy show basato su giochi fisici, improvvisazione e momenti di comicità che ruotano attorno a prove diventate ormai iconiche come la celebre “stanza inclinata”. L’ultima puntata della nuova stagione ha confermato l’impianto ormai consolidato del programma, giunto alla dodicesima edizione e diventato uno dei titoli di intrattenimento più amati dell’intera programmazione RAI.

Dal punto di vista economico, i dati ufficiali sui costi dello show non sono pubblici: non esiste una cifra ufficiale sul budget di produzione di Stasera tutto è possibile. Molto più chiari sono, invece, i numeri legati al volto principale del programma. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe firmato nel 2024 un contratto quadriennale con la RAI da circa 2 milioni di euro l’anno, per un totale di circa 8 milioni nel periodo dell’accordo. Va detto, però, che queste erano le informazioni conosciute prima della nomina a direttore artistico di Sanremo 2027, incarico che sicuramente farà schizzare ancora più in alto i compensi del conduttore partenopeo.

Di contro, CANALE 5 schierava un’altra dizi turca di grande richiamo, andata in onda ieri come sempre in prima serata: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), la soap melodrammatica che racconta intrighi, passioni e… soldi nell’alta società di Istanbul. La serie – che in Italia è approdata dal 30 giugno 2025 in daytime e da tempo conquista anche il prime time – vede al centro la vita di due sorelle molto diverse: Yıldız, ambiziosa e in cerca di lusso, e Zeynep, più etica e riservata, immerse in piani di seduzione, divorzio e nuove relazioni.

Prodotta dall’emergente casa turca Medyapım e distribuita internazionalmente da Calinos Entertainment, Forbidden Fruit conta 6 stagioni e 177 episodi originali, trasformati in circa 499 puntate italiane grazie al diverso formato da 40-45 minuti.

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali pubblici sul budget complessivo della produzione; tuttavia, le dizi turche di alto profilo – specialmente quelle esportate in oltre 70 Paesi – tendono ad avere costi di produzione elevati per mantenere scenografie, location e cast di primo livello. Forbidden Fruit è stata girata principalmente a Istanbul e nelle aree di Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu, scenari che contribuiscono a un’immagine di lusso che richiede investimenti sostenuti.

Per quanto riguarda i cachet degli attori, le cifre non sono ufficiali ma secondo stime del settore le star principali come Eda Ece (Yıldız) e Şevval Sam (Ender) potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli minori si attestano su importi più contenuti, pur rimanendo significativi nel mercato delle serie turche.

Impossibile non citare l’unico film presente sui canali generalisti In prima serata: Sister Act, cult della commedia musicale anni ’90 con Whoopi Goldberg e Maggie Smith, andato in onda su RAI 1. La pellicola diretta da Emile Ardolino non è solo un successo da TV ancora oggi ma fu anche un vero e proprio boom al botteghino all’epoca: a fronte di un budget di circa 30 milioni di dollari, Sister Act incassò oltre 230 milioni di dollari in tutto il mondo.