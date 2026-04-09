Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Ascolti TV ieri sera, 8 aprile 2026: chi ha vinto tra STEP e Forbidden Fruit?

Money.it Guide

9 Aprile 2026 - 09:21

Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026.

Ascolti TV ieri sera, 8 aprile 2026: chi ha vinto tra STEP e Forbidden Fruit?

Ascolti TV: dopo l’autentico tripudio delle precedenti settimane nei dati AUDITEL di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino, ieri sera si è replicato, con la RAI che ha puntato, anche per il secondo martedì di aprile, tutto sul secondo canale per sbancare ancora nell’audience. CANALE 5, invece, se l’è giocata con una soap turca di successo.

Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda il cult indimenticabile Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere, un modo per lasciare spazio al pubblico di STEP su RAI 2. Di contro, invece, CANALE 5 - dopo il best of di Scherzi a Parte di settimana scorsa - ha proposto la dizi turca Forbidden Fruit, che riscuote sempre un discreto successo. Chi avrà vinto stavolta nei dati audience?

Oltre a STEP, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con anche il documentario a cura di Roberto Saviano su LA7 in prima serata. Pochi film all’appello, relegati principalmente alle reti tematiche.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e il già citato De Martino, che si sdoppia di programma e di rete nella stessa sera.

Ascolti TV mercoledì 8 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

  1. RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile:
  2. RAI 1 - Pretty Woman:
  3. RAI 3 - Chi l’ha visto?:
  4. CANALE 5 - Forbidden Fruit:
  5. ITALIA 1 - Le Iene:
  6. LA7 - La giusta distanza - Turatello-Epaminonda:
  7. RETE 4 - Realpolitik:
  8. NOVE - Teresa Mannino - Terrybilmente divagante:
  9. TV8 - UEFA Champions League - Barcellona-Atletico Madrid:

leggi anche

Ascolti TV ieri sera, 7 aprile 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?
Ascolti TV ieri sera, 7 aprile 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 8 aprile 2026

Di fatto, anche ieri gli occhi erano puntati su Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, il comedy show basato su giochi fisici, improvvisazione e momenti di comicità che ruotano attorno a prove diventate ormai iconiche come la celebre “stanza inclinata”. La sesta puntata della nuova stagione ha confermato l’impianto ormai consolidato del programma, giunto alla dodicesima edizione e diventato uno dei titoli di intrattenimento più amati del secondo canale.

Dal punto di vista economico, i dati ufficiali sui costi dello show non sono pubblici: non esiste una cifra ufficiale sul budget di produzione di Stasera tutto è possibile. Molto più chiari sono, invece, i numeri legati al volto principale del programma. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe firmato nel 2024 un contratto quadriennale con la RAI da circa 2 milioni di euro l’anno, per un totale di circa 8 milioni nel periodo dell’accordo. Va detto, però, che queste erano le informazioni conosciute prima della nomina a direttore artistico di Sanremo 2027, incarico che sicuramente farà schizzare ancora più in alto i compensi del conduttore partenopeo.

Di contro, CANALE 5 schierava un’altra dizi turca di grande richiamo, andata in onda ieri come sempre in prima serata: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), la soap melodrammatica che racconta intrighi, passioni e… soldi nell’alta società di Istanbul. La serie – che in Italia è approdata dal 30 giugno 2025 in daytime e da tempo conquista anche il prime time – vede al centro la vita di due sorelle molto diverse: Yıldız, ambiziosa e in cerca di lusso, e Zeynep, più etica e riservata, immerse in piani di seduzione, divorzio e nuove relazioni.

Prodotta dall’emergente casa turca Medyapım e distribuita internazionalmente da Calinos Entertainment, Forbidden Fruit conta 6 stagioni e 177 episodi originali, trasformati in circa 499 puntate italiane grazie al diverso formato da 40-45 minuti.

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali pubblici sul budget complessivo della produzione; tuttavia, le dizi turche di alto profilo – specialmente quelle esportate in oltre 70 Paesi – tendono ad avere costi di produzione elevati per mantenere scenografie, location e cast di primo livello. Forbidden Fruit è stata girata principalmente a Istanbul e nelle aree di Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu, scenari che contribuiscono a un’immagine di lusso che richiede investimenti sostenuti.

Per quanto riguarda i cachet degli attori, le cifre non sono ufficiali ma secondo stime del settore le star principali come Eda Ece (Yıldız) e Şevval Sam (Ender) potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli minori si attestano su importi più contenuti, pur rimanendo significativi nel mercato delle serie turche.

Impossibile non citare l’unico film presente sui canali generalisti In prima serata: Pretty Woman, cult della commedia anni ’90 con Julia Roberts e Richard Gere, andato in onda su RAI 1. La pellicola diretta da Garry Marshall non è solo un successo da TV ancora oggi ma fu anche un vero e proprio boom al botteghino all’epoca: a fronte di un budget di circa 17 milioni di dollari, Pretty Woman incassò oltre 463 milioni di dollari in tutto il mondo.

leggi anche

Chi sono gli attori più ricchi e più pagati al mondo? La classifica aggiornata
Chi sono gli attori più ricchi e più pagati al mondo? La classifica aggiornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Mediaset S.p.A.
# Programmi e serie TV
# TV
# Rai tv
# Ascolti tv

Seguici su

FT logo

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

L’ascesa della nuova commodity più calda della Cina: i token di AI

Questa è la commodity dove la Cina sta dominando. L’analisi del (…)

26 marzo 2026

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 15/04/2026 L’Italia entrerà in recessione nel 2026?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Quanto guadagna Alicia Keys? Il patrimonio della cantautrice americana

TV e Spettacoli

Quanto guadagna Alicia Keys? Il patrimonio della cantautrice americana
Digitale Terrestre, grandi novità. Tutti questi canali sono da oggi gratis

TV e Spettacoli

Digitale Terrestre, grandi novità. Tutti questi canali sono da oggi gratis

Correlato

Ascolti TV ieri sera, 7 aprile 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?

TV e Spettacoli

Ascolti TV ieri sera, 7 aprile 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?