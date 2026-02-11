Ascolti TV ieri sera, 10 febbraio 2026: chi ha vinto tra Il Marciatore e Colpa dei Sensi?

Ascolti TV: la serata di martedì 10 febbraio 2026 ha visto una sfida diversa rispetto alle ultime settimane, poiché alcune prime visioni sono terminate e altre, invece, sono state lanciate per il nuovo mese. Va detto anche che ieri si celebrava il Giorno del Ricordo, che ha in parte influenzato i palinsesti generalisti. Anche il grande sport è stato uno dei protagonisti della serata: se RAI 2 vedeva in programma, come ogni sera, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, su ITALIA 1 è andato in scena il quarto di finale della Coppa Italia di calcio tra Napoli e Como, terminata ai rigori con la vittoria della squadra di Cesc Fabregas.

Per i primi canali di RAI e Mediaset è andato in scena uno scontro tra proposte molto diverse, sia per intento che per cultura: da una parte lo sceneggiato italiano Colpa dei Sensi, con la seconda puntata della prima stagione, su CANALE 5 e, dall’altra, il film TV inedito Il Marciatore - La vera storia di Abdon Pamich su RAI 1, dedicato alla biografia di uno dei più grandi atleti azzurri, esule di Fiume.

Vince la serata la Coppa Italia di calcio, con Napoli-Como su ITALIA 1 che raccoglie quasi 3 milioni di spettatori. Tra CANALE 5 e RAI 1, invece, la spunta di poco Colpa dei Sensi su Mediaset, con quasi 2,4 milioni di telespettatori. A 40 mila spettatori di distanza c’è Il Marciatore su RAI 1, che però fa molto meno share di CANALE 5 (13% contro il 15,4%).

E il cinema? Come si evince dalla programmazione, non era uno dei protagonisti di serata. L’unica eccezione vera era rappresentata da TV8, che ha mandato in onda il dramma sentimentale Io Prima di Te, con protagonisti Emilia Clarke e Sam Caflin.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince con margine La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con ben 5.077.000 spettatori e il 23% di share; più indietro Affari Tuoi su RAI 1, che si ferma a 4.454.000 spettatori (20,1% di share).

Ascolti TV martedì 10 febbraio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince Mediaset lo scontro in prima serata.

ITALIA 1 - Coppa Italia, Quarti di finale: Napoli-Como: 2.970.000 spettatori (14,6% di share) CANALE 5 - Colpa dei Sensi: 2.396.000 spettatori (15,4% di share) RAI 1 - Il Marciatore - La vera storia di Abdon Pamich: 2.355.000 spettatori (13% di share) RAI 2 - Olimpiadi Milano Cortina 2026: 2.313.000 spettatori (11,1% di share) LA7 - DiMartedì: 1.491.000 spettatori (8,7% di share) RAI 3 - FarWest: 587.000 spettatori (3,7% di share) NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori: 512.000 spettatori (3% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 431.000 spettatori (3,2% di share) TV8 - Io Prima di Te: n.d.

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 10 febbraio 2026

Diretto da Alessandro Casale e prodotto da Rai Fiction in collaborazione con IDM Alto Adige e Clemart, Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich è il tv movie andato in onda ieri sera, 10 febbraio, in prima serata su RAI 1 in occasione del Giorno del Ricordo.

Il film ripercorre l’esodo da Fiume e la parabola umana e sportiva di Abdon Pamich, dall’infanzia segnata dal secondo dopoguerra fino all’oro olimpico di Tokyo. Nel cast figurano, oltre allo stesso Pamich in apertura di racconto, Fausto Sciarappa. La narrazione alterna memoria privata e ricostruzione storica, restituendo il clima di paura e sradicamento vissuto dagli italiani sul confine orientale.

Sul piano economico, non risultano al momento dati ufficiali pubblici relativi al budget complessivo di produzione né ai cachet degli interpreti o del regista. Né Rai Fiction né i partner produttivi hanno diffuso cifre dettagliate.

Di contro, CANALE 5 ha puntato su una produzione italiana dal respiro melodrammatico, tipico delle fiction sentimentali nostrane: Colpa dei sensi, tornata ieri sera in onda con la seconda puntata della prima stagione. La miniserie – articolata in tre prime serate per un totale di sei episodi – segna il ritorno in coppia di Gabriel Garko e Anna Safroncik, diretti da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Prodotta da RTI e Compagnia Leone Cinematografica, con il supporto di Marche Film Commission, la fiction è stata girata tra primavera ed estate 2025 in diverse località marchigiane – da Fermo ad Ancona, fino a Genga e Fossombrone – con 33 giorni di riprese e il coinvolgimento di maestranze e comparse locali.

Sul fronte economico, invece, non esistono dati ufficiali pubblici relativi al budget complessivo o ai cachet dei protagonisti.

Per quanto riguarda il cinema, come detto, solo TV8 ha trasmesso una vera e propria pellicola di successo - sui canali generalisti. Io Prima di Te, dramma romantico e toccante del 2016 con una coppia d’eccezione: Sam Caflin ed Emilia Clarke. Un titolo di successo, che sta avendo ottimi riscontri anche con i vari passaggi televisivi. Ma anche al cinema conquistò critica e fan: a fronte di un budget di produzione di appena 20 milioni di dollari, Io Prima di Te ne incassò ben 208 di milioni nel box office mondiale.