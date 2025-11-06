Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Apple lancerà un MacBook economico, ecco il prezzo

Pasquale Conte

6 Novembre 2025 - 16:19

Cambio di strategia in casa Apple: l’azienda californiana si prepara a lanciare il suo primo MacBook economico. Le caratteristiche e quanto costerà.

Apple lancerà un MacBook economico, ecco il prezzo

Seguici su

I MacBook sono considerati da anni tra i migliori laptop presenti sul mercato. Per un motivo in particolare: alle loro spalle c’è Apple e il suo processore originale Apple Silicon. Una componente che rende l’editing e l’utilizzo di app professionali sempre fluido e professionale. L’unica “pecca” di questi device è il loro prezzo, ritenuto inaccessibile alle tasche dell’utente comune.

Lo sanno bene anche dalle parti di Cupertino e, dopo anni di discussioni, sembra che ora ci siano le basi per un cambio di strategia importante. E la conferma è arrivata anche da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili in casa Apple. Che cosa succederà? Apple lancerà davvero il suo primo MacBook economico?

leggi anche

Arriva il MacBook con touchscreen. Caratteristiche, prezzo, quando arriva in Italia
Arriva il MacBook con touchscreen. Caratteristiche, prezzo, quando arriva in Italia

MacBook economico, come potrebbe essere

A distanza di mesi dalle prime indiscrezioni, ora le conferme iniziano ad essere sempre più concrete. Pare che Apple sia pronta a presentare il suo primo MacBook economico, come confermato anche da Mark Gurman di Bloomberg. Ma per quale motivo potrebbe costare meno rispetto ai modelli che già sono disponibili alla vendita?

Innanzitutto, al posto dei chip della serie M Silicon, ce ne sarà uno derivato da iPhone. Sarebbe quindi la prima volta in assoluto che un chip A finisce sotto la scocca di un Mac. Si parlava mesi fa del chip A18 Pro dell’iPhone 16 Pro, per prestazioni simili ai MacBook Air M1.

Per quanto riguarda il display, Apple starebbe valutando la possibilità di utilizzare un LCD più piccolo rispetto a quello da 13,6" del MacBook Air. Il tutto accompagnato da una scocca in plastica e da colori più vivaci. Un chiaro riferimento ai prodotti SE già visti con Apple Watch e iPhone.

Prezzo e possibile data di lancio

In attesa di avere maggiori informazioni sulla scheda tecnica del MacBook economico, quanto potrebbe costare? Secondo Gurman di Bloomberg, il prezzo potrebbe essere ben al di sotto dei 1000 euro. Altre voci erano sicure che Apple avrebbe già stanziato un costo finale tra gli 859 e i 959 euro, il che lo renderebbe il MacBook meno costoso della storia.

Le fasi di test avrebbero già preso il via, dunque la produzione di massa potrebbe partire entro la fine del 2025. L’obiettivo sarebbe fissare il lancio commerciale per la prima metà del 2026, così da dare il via all’anno nuovo con una ventata d’aria fresca che potrebbe intercettare il pubblico degli studenti di tutto il mondo (prima di settembre). Avremo sicuramente maggiori informazioni nelle prossime settimane, ma ormai l’arrivo del MacBook economico sembra essere certo.

leggi anche

MacBook Pro o Macbook Air, quale scegliere? Cosa cambia e prezzi a confronto
MacBook Pro o Macbook Air, quale scegliere? Cosa cambia e prezzi a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Mac
# Apple
# PC

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 07/11/2025 Banche, è giusto tassare gli extra-profitti?
VOTA ORA

Selezionati per te

Gemini batte ChatGPT. L'intelligenza artificiale di Google ha ora un grande vantaggio

Computer e Internet

Gemini batte ChatGPT. L’intelligenza artificiale di Google ha ora un grande vantaggio
Un uomo ha scoperto che il suo robot aspirapolvere trasmetteva i suoi dati alla Cina

Computer e Internet

Un uomo ha scoperto che il suo robot aspirapolvere trasmetteva i suoi dati alla Cina

Correlato

Come scaricare musica su Spotify

Tablet e Smartphone

Come scaricare musica su Spotify