Apple Intelligence sbarca anche in Cina. Quando arriva Siri AI in Italia?

Apple Intelligence è il sistema di intelligenza artificiale integrato nei dispositivi Apple. Il debutto ufficiale è avvenuto il 28 ottobre 2024 negli Stati Uniti con il rilascio di iOS 18.1, per poi venire allargato anche all’Unione Europea e all’Italia il 31 marzo 2025 con iOS 18.4.

Si tratta di una tecnologia profondamente connessa con tutto l’ecosistema dell’azienda californiana, che dà modo agli utenti di usufruire di strumenti di scrittura avanzati, di Siri rinnovata, della creazione visiva con Genmoji e Image Playground, di una gestione migliore delle notifiche e di funzioni Foto avanzate. Il nodo rimane invece per Siri AI, nuovo aggiornamento al momento non previsto all’interno dell’Unione Europea. E intanto, la Cina ha trovato l’accordo per l’introduzione dell’update.

Apple Intelligence sbarca in Cina

Le nuove funzionalità di Siri e altre caratteristiche di Apple Intelligence sono attualmente disponibili all’interno della beta di iOS 27 solamente in lingua inglese e in un numero limitato di paesi, sebbene Apple abbia promesso l’espansione in altre lingue e mercati molto presto.

La Cina ha appena raggiunto un accordo a tal proposito, secondo quanto riferisce Reuters. Apple Intelligence integrerà funzionalità provenienti da modelli di AI sviluppati da Baidu e Alibaba, la quale ha dichiarato che il suo Qwen verrà integrato su tutti i dispositivi dell’OEM di Cupertino nelle prossime settimane.

Per il momento, ancora non è stata fornita una data di lancio per Apple Intelligence in Cina, ma la scelta di trovare l’accordo non stupisce. Apple ha infatti registrato un aumento del 24,4% su base annua delle sue spedizioni in Cina nel secondo trimestre dell’anno e ha spinto per trovare il prima possibile un punto d’incontro col governo asiatico per Apple Intelligence.

Cosa manca per l’arrivo di Siri AI in Europa

L’accordo tra Apple e Cina fa tornare in auge un altro tema parecchio discusso: quando arriverà Siri AI in Europa? Lo scontro si è riacceso nelle scorse settimane, subito dopo gli annunci avvenuti a giugno durante la WWDC26. L’azienda californiana ha infatti confermato che Siri AI non sarà rilasciata su iOS 27 e iPadOS 27 in Unione Europea.

Il problema? L’applicazione del Digital Markets Act. I regolatori dell’UE richiedono il principio di interoperabilità. Se Apple vuole dare a Siri AI il potere di leggere lo schermo, accedere ai dati personali e controllare le app, lo deve fare anche per assistenti concorrenti come Gemini o ChatGPT.

Dalla sua, Apple sostiene che dare a software di terze parti un accesso così illimitato al sistema operativo creerebbe gravi rischi per la privacy e la sicurezza degli utenti. Difficile quindi per il momento pensare che Siri AI possa sbarcare in Italia a settembre con iOS 27. Le parti probabilmente cercheranno di trovare un accordo, come successo per Apple Intelligence.