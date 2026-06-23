Lo stop ai modelli più avanzati di Anthropic, imposto in 90 minuti da una direttiva USA, riapre una domanda scomoda per chi investe nell’intelligenza artificiale.
Il 12 giugno 2026 Anthropic, la società che sviluppa Claude, tra i principali rivali di ChatGPT, ha ricevuto una lettera dal Dipartimento del Commercio statunitense.
L’oggetto: una direttiva di controllo sulle esportazioni che vietava l’uso dei suoi modelli più avanzati a qualunque cittadino straniero, in qualsiasi parte del mondo. Il tempo concesso per adeguarsi era di 90 minuti.
Nell’impossibilità di filtrare in tempo reale la nazionalità di centinaia di milioni di utenti, l’azienda ha sospeso l’accesso ai modelli a livello globale. [...]
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